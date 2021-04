Los Marineros siguen con mejor marca; Yanquis y Astros saben como ganar

EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo

Houston (EE.UU.), 23 abr (EFE).- Los Marineros de Seattle siguieron por el camino del triunfo y mantuvieron la mejor marca en el béisbol profesional de la Liga Americana al conseguir otra victoria más en su duelo ante los Medias Rojas de Boston.

El jardinero derecho Mitch Haniger pegó un cuadrangular de tres carreras en el décimo episodio, momentos después de que el emergente Sam Haggerty había conectado un doble que significó la ventaja, y los Marineros de Seattle ganaron 7-3 a los Medias Rojas.

En una noche fría, los Marineros lograron la remontada pese a conectar únicamente tres imparables.

Haggerty colocó la pizarra 4-3 mediante su doble ante el venezolano Darwinzon Hernández (0-1), que cargó con la derrota. Fue el primer imparable de Seattle desde que el bateador designado Ty France había igualado el encuentro mediante un doble de dos carreras frente al abridor Nick Pivetta, con dos outs en la quinta entrada.

Ese batazo le rompió el juego sin hit al derecho estela de los Medias Rojas.

Haniger, quien tramitó dos boletos, llegó en la décima y disparó su cuadrangular entre el jardín derecho y el central, para llegar a cinco vuelacercas en la temporada.

Haggerty pegó un doble en su único turno, luego de ingresar al encuentro como corredor emergente en el octavo episodio. Igualó la pizarra a 3 cuando anotó gracias a un error en un tiro, una entrada después de que Boston había recuperado la ventaja de una carrera.

El dominicano Rafael Devers disparó un cuadrangular de dos carreras por Boston, que navegaba tranquilo gracias a Pivetta pero no pudo preservar ventajas de 2-0 y 3-2.

La victoria fue para el dominicano Rafael Montero (2-0), quien resolvió la novena entrada en blanco.

Los Yanquis de Nueva York comienzan a salir del bache de juego con el que comenzaron la nueva temporada y se llevaron el triunfo ante los Indios de Cleveland a los que vencieron por 6-3.

El segunda base venezolano Rougned Odor bateó un sencillo que produjo un par de carreras con dos outs para romper el empate en el séptimo episodio, y los Yanquis despertaron de su letargo ofensivo a la hora de decir la victoria.

Odor bateaba apenas para .107 y había conectado sólo de 28-3 cuando llegó a enfrentar al relevista Nick Wittgren (0-1). El venezolano pegó su sencillo por el centro del diamante para remontar a su compatriota Gleyber Torres y al jardinero Aaron Judge.

Con ello se quebró el empate a 3 y los Yanquis lograron apenas su segunda victoria en ocho juegos, al comenzar una serie de cuatro compromisos.

El abridor dominicano Domingo Germán (1-2) volvió tras ser degradado al sitio alterno de entrenamientos, y se vio en desventaja por 3-0 en el primer episodio.

Pero al final trabajó seis entradas y ganó por primera vez desde que la oficina de las Grandes Ligas lo suspendió bajo los términos de la política de violencia doméstica.

El castigo comenzó en septiembre de 2019 y el lanzador no volvió a aparecer en esa campaña, que concluyó con una marca de 18-4.

Otro equipo que volvió a ganar tras tener mala racha fueron los Astros de Houston que recibieron el apoyo del bate encendido del tercera base Alex Bregman y derrotaron con solvencia a los Angelinos de Los Angeles.

Bregman bateó tres hits y empujó tres carreras para respaldar una buena labor del dominicano Cristian Javier, que se quedó con el triunfo.

Javier repartió nueve ponches, la mejor marca de su carrera, durante una labor de cinco episodios en blanco, y Houston cortó una racha de tres derrotas consecutivas.

Los Astros habían perdido nueve de 10 duelos tras comenzar la campaña con una marca de 6-1. Tras una pésima gira, se recuperaron muy pronto en el primer juego de ocho en casa.

Le cayeron a palos al abridor Alex Cobb (1-1), con cinco carreras en menos de tres entradas y los Angelinos perdieron el tercer partido en los últimos cuatro disputados.

Los que no pudieron encontrar el camino del triunfo fueron los Tigres de Detroit que volvieron a perder en su campo del Comerica Park.

El jardinero izquierdo Phillip Evans evitó que una pelota bateada por el también guardabosques, el novato Akil Baddoo, se fuera al otro lado de la cerca en la séptima entrada y ayudó a que los Piratas de Pittsburgh saliesen de un problema antes de imponerse por 4-2 a los Tigres, que sufrieron la sexta derrota en los últimos siete partidos disputados.

Con hombres en primera y tercera y un out, el relevista Sam Howard (2-1) ingresó y retiró al bateador designado Robbie Grossman y al segunda base boricua Willi Castro con elevados.

El cerrador dominicano Richard Rodríguez lanzó una novena perfecta para su tercer salvamento.