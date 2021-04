Lista de candidatos a los Oscar está llena de primeras veces

Chloe Zhao recibe el premio BAFTA a Mejor Dirección por "Nomadland" durante la edición 74 de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión en Londres, Gran Bretaña, 11 de abril de 2021. Imagen provista por terceros.

LOS ÁNGELES, 23 abr (Reuters) - Es un año de muchos candidatos por primera vez a los Oscar, la ceremonia número 93 de los Premios de la Academia al logro cinematográfico.

A continuación una lista de los principales hitos de este año. Los ganadores serán anunciados el domingo en una ceremonia en Los Ángeles.

CHLOE ZHAO - La primera mujer asiática en ser nominada a mejor director ("Nomadland").

EMERALD FENNELL - Primera mujer en ser nominada a mejor director por su ópera prima ("Promising Young Woman").

DIRECTORES - Es la primera vez que dos mujeres son nominadas en la categoría de mejor director el mismo año.

MUJERES recibieron un récord de 76 nominaciones a lo largo de todas las categorías.

RIZ AHMED - Primer musulmán en ser nominado a mejor actor ("Sound of Metal").

(Mahershala Ali fue el primer actor musulmán en ganar un Oscar por su papeles de reparto en "Moonlight" (2016) y "Green Book" (2018)).

CHADWICK BOSEMAN - Primera nominación al Oscar para Boseman, quien murió de cáncer en agosto de 2020, antes del lanzamiento de su última película ("Ma Rainey's Black Bottom").

"JUDAS AND THE BLACK MESSIAH" - Primera nominación a mejor película de un filme hecho por una producción de personas negras.

YOUN YUH-JUNG - Primer actor o actriz surcoreano nominado a un Oscar ("Minari").

STEVEN YEUN - Primer asiático-estadounidense en recibir una nominación a mejor actor ("Minari").

VIOLA DAVIS - Su cuarta candidatura la convierte en la actriz negra más nominada en la historia del Oscar ("Ma Rainey's Black Bottom"). Ya ganó un Premio de la Academia.

ANTHONY HOPKINS - A los 83 años, Hopkins es el actor más viejo nominado en la historia.

TÚNEZ - Primera nominación para el país del norte de África ("The Man Who Sold His Skin").

RUMANIA - Primera nominación para Rumania ("Collective"), que compite tanto en las categorías de mejor película internacional y mejor documental.

MARIA BAKALOVA - Primera actriz búlgara en ser nominada al Oscar ("Borat Subsequent Moviefilm").

DIVERSIDAD - Un récord de nueve de 20 actores que no son blancos son candidatos: Andra Day, Chadwick Boseman, Leslie Odom Jr., LaKeith Stanfield, Riz Ahmed, Daniel Kaluuya, Viola Davis, Steven Yeun, Youn Yuh-jung.

CEREMONIA DE LOS PREMIOS DE LA ACADEMIA: Se realizará el 25 de abril en la Estación Union del centro de Los Ángeles por primera vez y en el Dolby Theatre de Hollywood.

(Reporte de Jill Serjeant; editado en español por Lucila Sigal)