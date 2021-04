Libia.- Al menos 10 cadáveres hallados en el naufragio de una embarcación de 130 tripulantes en las costas de Libia

12/11/2020 Europa.- La OIM alerta de que más de mil migrantes han huido de Libia en 24 horas. OIM dice que el centenar de tripulantes puede haber muerto ya que 'Ocean Viking' no ha localizado supervivientes por el momento POLITICA MAGREB AFRICA INTERNACIONAL LIBIA POIM/HUSSEIN BEN MOSA



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La organización SOS Mediterráneo ha informado este jueves que el barco de rescate 'Ocean Viking' ha hallado al menos 10 cadáveres en el naufragio en las costas de Libia de una embarcación con cerca de 130 personas a bordo, si bien se teme que el total de tripulantes haya fallecido en el incidente al no haberse localizado supervivientes por el momento.



Según ha detallado SOS Mediterráneo en un comunicado, el 'Ocean Viking' ha actuado este jueves en el lugar del naufragio después de horas de búsqueda de la embarcación tras haber recibido varias llamadas de socorro.



"Tras horas de búsqueda, nuestro peor miedo se ha hecho realidad. La tripulación del 'Ocean Viking' tuvo que presenciar las devastadoras consecuencias del naufragio de un bote de goma al noreste de Trípoli. Este barco había sido reportado en peligro con alrededor de 130 personas a bordo el miércoles por la mañana", ha explicado la coordinadora de Búsqueda y Rescate del 'Ocean Viking', Luisa Albera.



Albera ha precisado que en las últimas 48 horas, la línea civil de emergencia 'Alarm Phone' ha avisado al barco de rescate de un total de "tres barcos en peligro en aguas internacionales frente a Libia", todos a "al menos diez horas" de la posición de los rescatistas.



"En ausencia de una coordinación estatal efectiva, tres buques mercantes y el 'Ocean Viking' han cooperado para organizar la búsqueda en condiciones marítimas extremadamente difíciles", ha lamentado.



La rescatista ha señalado que desde la llegada al lugar del naufragio este jueves no se ha encontrado "a ningún superviviente, mientras que pudimos ver al menos diez cuerpos en las cercanías de los restos del naufragio".



"Estamos desconsolados. Pensamos en las vidas que se han perdido y en las familias que tal vez nunca tengan la certeza de lo que les sucedió a sus seres queridos", ha añadido Albera.



Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha apuntado a través de su perfil oficial de Twitter que el centenar de tripulantes del barco puede haber fallecido en el naufragio, citando al comunicado de la organización SOS Mediterráneo.



"Nos entristece esta última tragedia y renovamos nuestro llamado a los estados para que reubiquen los buques de búsqueda y rescate en el mar Mediterráneo", ha demandado la OIM.



Al menos 41 personas murieron al naufragar una embarcación de inmigrantes frente a las costas tunecinas hace una semana, mientras casi 360 personas han muerto en el Mediterráneo Central en lo que va de año, según datos de la ONU.