Lagarde considera inapropiada una comunicación diferente de las subastas

Fráncfort (Alemania) 23 abr (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, considera que sería "inapropiado introducir estándares de comunicación diferentes para diferentes operaciones" de refinanciación, bien sea a través de los propios canales de comunicación de la entidad o de la obligación de informar.

En una carta al eurodiputado Ernest Urtasun, publicada este viernes, Lagarde dijo que el resultado sería una situación donde los datos concretos se comunican para algunas operaciones pero no para otras.

"No hay justificación objetiva para aplicar diferentes estándares a operaciones que tienen el mismo objetivo, que es mantener la estabilidad de precios en la zona del euro", añadió Lagarde.

La presidenta del BCE respondía de este modo a una pregunta de Urtasun sobre la posibilidad de exigir la publicación de los bancos que participan en las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo.

Lagarde señala que el BCE ha tomado nota del hecho de que muchos bancos han considerado útil comunicar al mercado la cantidad que han tomado prestada en estas operaciones.

El hecho de que lo hagan de forma voluntaria implica que estos bancos no consideran que publicar las cantidades es "perjudicial o disuasorio" para ellos, según Lagarde.

Pero esto no es igual para todos los bancos y, además, obligar a hacerlo podría ir en contra del logro del objetivo de política monetaria de las operaciones.

Urtasun preguntó a Lagarde sobre la posibilidad de que el BCE publique los bancos que participan en sus operaciones de liquidez a largo plazo, incluyendo las cantidades prestadas y los vencimientos de los tipos de interés.

El BCE publica siempre en todas sus operaciones de refinanciación el número total de bancos que han solicitado préstamos y la cantidad total que han tomado prestada, así como la cantidad que van devolviendo.

Ahora el BCE presta dinero a todos los bancos que lo solicitan porque las subastas son con adjudicación plena desde el estallido de la crisis financiera anterior.

Pero el BCE nunca comunica información concreta sobre la adjudicación a bancos determinados en ninguna de sus operaciones de liquidez para evitar que por ello su posición de liquidez pudiera agravarse.

Además, añade Lagarde, si publicar esa información "disuadiera a algunos bancos de participar (en las subastas), esto afectaría la eficacia de las operaciones, que depende en parte de que se usen de forma general y sin restricciones".