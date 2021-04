La necesidad del Elche frente a la irregularidad del Levante

El entrenador del Levante UD, Paco López (d), da una indicación a sus jugadores durante el partido ante el Elche CF correspondiente a la jornada 10ª de La Liga. EFE/Manuel Bruque/Archivo

Elche (Alicante)/Valencia, 23 abr (EFE).- El Elche y el Levante disputan este sábado un duelo regional marcado por la necesidad de puntos del equipo ilicitano, que está obligado a ganar al irregular conjunto valenciano para no quedar descolgado en la lucha por la permanencia.

El equipo ilicitano, penúltimo, afronta el partido sin apenas margen de error tras haber enlazado siete partidos sin ganar en los que solo ha sido capaz de sumar tres empates, mientras que el Levante llega al encuentro en plena depresión tras sufrir dos derrotas seguidas como local que lo han alejado definitivamente de la zona europea.

Sin apenas tiempo para digerir el golpe del miércoles ante el Valladolid, cuando el Elche dejó escapar un triunfo que parecía seguro, el equipo ilicitano afronta una nueva final con el único reto de ganar para meter presión al resto de equipos implicados en la pelea por la salvación.

El técnico del Elche, Fran Escribá, cuenta con bajas importantes para este partido, ya que no podrá contar con el central Gonzalo Verdú ni los delanteros Pere Milla y Emiliano Rigoni, sancionados por acumulación de amonestaciones.

Tampoco estará el delantero argentino Guido Carrillo, quien sigue recuperándose de una lesión muscular y al que el técnico prefiere reservar para futuras citas. Finalmente sí se ha recuperado el defensa Josema Sánchez, quien tuvo que abandonar el partido ante el Valladolid por problemas físicos, aunque podría perder su puesto en el lateral en beneficio de Mojica.

Las sanciones y la acumulación de partidos en apenas una semana obligarán al entrenador a realizar varios cambios en su alineación con respecto a los últimos partidos.

Por su parte, el Levante se toma el partido en Elche con la intención de firmar su permanencia en Primera División y cambiar la imagen del equipo después de dos derrotas consecutiva.

El entrenador del Levante, Paco López, tiene las bajas por lesión de Nemanja Radoja, José Campaña, Nikola Vukcevic y Jorge Miramón. Rubén Rochina se pierde el derbi regional por acumulación de cartulinas amarillas y el canterano Álex Blesa ha entrado en la convocatoria.

El lateral izquierdo Carlos Clerc, sin embargo, vuelve a la convocatoria tras cumplir ante el Sevilla un partido de sanción y regresaría al once inicial. Son y Coke, por su parte, pugnan por el puesto en el otro costado de la defensa.

Ante el Sevilla, Paco López reforzó la zaga con la posición de Rober Pier por delante de los centrales, que podrían ser Vezo y Postigo tras haber jugado el costarricense Óscar Duarte dos partidos en apenas cuatro días.

El cansancio también podría impedir a Gonzalo Melero repetir en la alineación titular en la línea medular, en la que Malsa, Bardhi y De Frutos parecen imprescindibles ante las bajas, una semana más, de hasta tres centrocampistas.

Tras haber sido suplentes el miércoles ante el Sevilla, José Luis Morales y Roger Martí, aquejado de unas molestias en el pubis, cuentan con muchas opciones de formar pareja en ataque y romper una racha de varias semanas sin marcar.

Alineaciones probables:

Elche: Gazzaniga; Barragán, Diego González, Dani Calvo, Mojica; Josan, Marcone, Guti, Fidel; Piatti y Lucas Boyé.

Levante: Aitor, Son o Coke, Vezo, Postigo, Clerc, De Frutos, Malsa, Rober o Melero, Bardhi, Roger y Morales.

Árbitro: Medié Jiménez (C.Catalán)

Hora: 14:00 horas

Campo: Martínez Valero.

Clasificación: Elche 19º (27 puntos) Levante 11º (38 puntos)

La clave: El Elche necesita recuperar la solidez defensiva y volver a mantener la portería a cero para tener opciones de victoria ante un rival con gran poder ofensivo.

El dato: Nino, ídolo de la afición ilicitana, se enfrentará en la que puede ser su última temporada en Primera al equipo que le dio la oportunidad de jugar en Primera División.

La frase:

Escribá: “El que crea que el Levante viene a cubrir el expediente está muy equivocado”

Paco López: "El partido me parece una final"

El entorno: La llegada de Escribá al banquillo ilicitano ilusionó a la afición con la de la salvación, pero los últimos resultados han rebajado las expectativas de los seguidores.