La incidencia sube en Alemania a 164 con una tendencia todavía incierta

Berlin ( Alemania) EFE/EPA/Sean Gallup / Archivo

Berlín, 23 abr (EFE).- La incidencia acumulada en siete días subió en Alemania a 164 nuevos contagios con coronavirus por 100.000 habitantes, frente a 161,1 ayer y 160,1 hace una semana, con una tendencia que el Instituto Robert Koch (RKI) de virología considera todavía incierta.

La autoridades sanitarias verificaron 27.543 nuevos contagios con covid-19 y 265 muertos en las últimas 24 horas, frente a 25.831 nuevas infecciones y 247 víctimas mortales el viernes pasado, según datos del RKI actualizados la pasada madrugada.

El factor semanal de reproducción está en 1,01, lo que implica que cada cien infectados contagian de media a otras 101 personas.

La incidencia semanal sube notablemente desde mediados de febrero y se sitúa claramente por encima de 100 sin excepciones regionales, mientras el factor de reproducción ronda en torno a 1.

"Aproximadamente desde mediados de marzo se observa una aceleración de los nuevos contagios. Tras un retroceso momentáneo de casos durante las vacaciones de Semana Santa, este fuerte aumento de nuevos contagios en un primer momento parece continuar", indica el RKI.

Si se analizan los datos por semanas, no se observa un claro retroceso de nuevos contagios y de la incidencia semanal en las cuatro últimas semanas, agrega.

"No obstante, de momento no es posible establecer con seguridad a partir de la incidencia semanal de los últimos días si esta tendencia continúa", indica.

El máximo de contagios se registró el 18 de diciembre con 33.777 nuevas infecciones en un día y el de muertos, el 14 de enero, con 1.244, mientras que la incidencia llegó a su pico el 22 de diciembre con 197,6.

El número de positivos desde el inicio de la pandemia asciende a 3.245.253 -de los cuales unos 2.865.000 son pacientes que constan como recuperados- y el de víctimas mortales con o por covid-19 suma 81.158.

En una semana, las autoridades sanitarias verificaron 136.431 nuevos contagios y el RKI estima que los casos activos ascienden actualmente a unos 299.100.

LOS PACIENTES CON COVID EN LAS UCIS SUPERAN LOS 5.000

En las unidades de cuidados intensivos había ingresados el jueves 5.049 pacientes con covid-19 -lo que supone 62 más en un día-, de los cuales 2.840 -el 56 % y 68 más respecto al miércoles- necesitan respiración asistida, según el registro de la Asociación Interdisciplinar Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Urgencia (DIVI).

En un día las ucis recibieron 581 nuevos pacientes con covid-19 y 111 de los ingresados murieron.

Actualmente, 21.109 camas en las ucis están ocupadas -1.913 adicionales por pacientes menores-, y 2.834 permanecen libres -además de 902 reservadas a niños-.

En Alemania han recibido las dos dosis de la vacuna 5.724.561 personas -un 6,9 % de la población-, y 17.932.380 (el 21,6 %) al menos una, según el informe publicado ayer por el RKI.