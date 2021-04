La española Allfunds se dispara en su debut en Ámsterdam e impulsa el mercado de las salidas a bolsa

FOTO DE ARCHIVO: Vista general del interior de la bolsa de Ámsterdam, Países Bajos, 11 de septiembre de 2019. REUTERS/Piroschka van de Wouw/

Por Julien Ponthus y Abhinav Ramnarayan

LONDRES, 23 abr (Reuters) - Las acciones de la empresa española de distribución de fondos Allfunds se dispararon más de un 10% en su debut en Ámsterdam, lo que supone un impulso al mercado de salidas a bolsa, que había quedado tocado por el desastroso comienzo de Deliveroo el mes pasado.

Allfunds se encuentra entre las mayores introducción en bolsa de Europa en lo que va de año, junto con las de Deliveroo y Vantage Towers, la división de torres de Vodafone.

La salida a bolsa del viernes es una gran victoria para Ámsterdam, que se ha convertido en una de las primeras beneficiarias después de que el Brexit haya socavado la posición de Londres como sede de las salidas al parqué para las empresas europeas.

A las 0715 GMT, las acciones de Allfunds subían un 12,8% a 12,97 euros en Euronext, tras superar brevemente los 13 euros. La subida de las acciones de Allfunds se produjo en un mercado por lo demás plano, en el que el índice paneuropeo STOXX 600 perdió un 0,1%.

Allfunds había fijado el precio de su oferta pública inicial en 11,50 euros por acción, lo que suponía una valoración de unos 7.200 millones de euros (8.700 millones de dólares), tras anunciar este mes sus planes de sacar a bolsa el 25% de sus acciones en la bolsa holandesa.

Aunque el mercado europeo de salidas a bolsa disfrutó de su mejor trimestre desde 2015 en los tres primeros meses de 2021, con 19.550 millones de dólares recaudados, el debut decepcionante de Deliveroo en Londres aumentó la preocupación sobre las posibilidades de que este impulso pueda durar.

Varias salidas a bolsa realizadas en Estados Unidos también tuvieron un rendimiento inferior en las últimas semanas, mientras que la aplicación de comercio de criptomonedas Coinbase ha bajado mucho desde el precio al que salió a cotizar directamente en Nueva York la semana pasada.

Inicialmente, Allfunds había fijado un precio de referencia de entre 10,50 y 12 euros por acción, lo que le habría dado una valoración de hasta 7.553 millones de euros. Sin embargo, la empresa redujo esa cifra, lo que apunta a un mercado de salidas a bolsa más selectivo y prudente.

"No íbamos a forzar el precio más de lo normal y los inversores reaccionaron positivamente a esta decisión", dijo una fuente familiarizada con la transacción.

"No hay mucho dinero caliente en el mercado en este momento, aunque eso no significa que los inversores no estén muy comprometidos con los activos que realmente les gustan", añadió.

Los fondos afiliados al propietario de capital privado Hellman & Friedman, el fondo soberano de Singapur GIC y los bancos Credit Suisse y BNP Paribas se encuentran entre los accionistas que están vendiendo acciones como parte de la salida a bolsa de Allfunds.

Credit Suisse, BNP Paribas, Citi y Morgan Stanley fueron los coordinadores globales. (1 dólar = 0,8300 euros)

(Información de Julien Ponthus y Abhinav Ramnarayan; editado por Alexander Smith; traducido por Flora Gómez en la redacción de Gdansk)