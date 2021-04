Kiko Rivera comienza la aventura con Jesús Calleja

23/04/2021 KIKO RIVERA Y JESÚS CALLEJA. MADRID, 23 (CHANCE) Kiko rivera llega al aeropuerto de Madrid junto a su representante, Fran, para poner rumbo a Nepal: "Allá que vamos". El dj se va de viaje junto a Jesús calleja con muchas ganas de vivir la experiencia: "Disfrutarla, disfrutarla". Mientras que se dirigía hacia los mostradores de facturación, un fan le lanzaba elogios. Minutos más tarde llegaba calleja al aeropuerto, quién no dudaba en hablar con un seguidor antes de guardar cola para facturar el equipaje. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Kiko Rivera aclara en que momento está la situación con su madre, Isabel Pantoja: "Ellos ya saben las cosas cómo hay que hacerlas y cómo han tenido tantas oportunidades de hacer las cosas cómo ellos quieren, pues ahora las van a hacer cómo yo les digo y si no, pues no se hacen".



El dj asegura que continúa intentando vender su parte de cantora: "Sí, por supuesto". En cuanto al llamamiento que ha hecho Isa Pantoja tras no recibir ninguna llamada por parte de su madre tras varios intentos, responde: "Es que hay cosas... en fin, es que estoy no hay por donde cogerlo hija".



Kiko se funde en un fuerte abrazo con Jesús Calleja antes de comenzar su aventura en nepal: "Ahora toca disfrutar, son unos diítas en los que la mente también va a descansar... va a descansar seguro, seguro que sí".



El aventurero ha dejado claro que espera del hijo de la tonadillera en este viaje: "Espero que él también, le voy a dar cera, le vamos a cambiar su mundo, le vamos a motivar a ver si despeja un poco y bueno, ya sabes que es un programa donde cada uno pues tenemos charlas, tertulias, no son entrevistas, y ya veremos que quiere contar y hasta donde quiere contar. Eso son cosas que decide el invitado".