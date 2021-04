Kiko Matamoros, al margen de las rupturas sentimentales de sus hijas Laura y Anita

10/12/2019 Kiko Matamoros, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



Plenamente recuperado del Covid, que se lo hizo pasar mal y le tuvo "fuera de juego" durante varias semanas, Kiko Matamoros ha retomado con fuerza tanto su trabajo en televisión como su vida social. Aprovechando una de sus escasas noches libres para disfrutar de una cena romántica con su novia, Marta López, hemos podido preguntar al colaborador por las recientes rupturas amorosas de dos de sus hijas, Laura y Anita Matamoros, que con escasas semanas de diferencia han roto sus relaciones con Benji Aparicio y David Salvador respectivamente.



Muy unido a Laura, Kiko prefiere no pronunciarse sobre su ruptura, asegurando que "eso es cosa de ella y no hablo de la vida de nadie y menos de la de mis hijos". Sin embargo, no ha podido evitar que se le escape que la influencer no está en su mejor momento. Así, con un "yo la veo" nos cuenta cómo está la joven después de que Benji acabase con la relación tras no superar su última crisis.



Misma postura de discreción ha tomado Kiko para no hablar de la ruptura de Anita con David Salvador, asegurando que "no voy a hablar" y confirmando que la hija que tuvo con Makoke no se ha puesto en contacto con él cuando pasó el Coronavirus: "No he tenido noticias suyas, pero vamos que me da igual, de verdad". "Es su vida y ellos sabrán lo que han hecho", afirma.



Pese a todo, el colaborador tiene buenas palabras tanto para Benji como para David, sus 'exyernos!: " A mí me caían muy bien los dos, les tenía mucho cariño es lo único que puedo decir".



Por suerte, no todo es desamor en el clan Matamoros y su relación con Marta marcha a las mil maravillas aunque por el momento han 'aparcado' sus planes de boda a causa de la pandemia y están esperando a que se puedan organizar bodas "verdaderamente".



Eso sí, Kiko todavía no le ha pedido matrimonio, como se encarga de señalar la modelo con un "tengo ganas de que me lo pida..." entre risas. Muy tradicionales, el colaborador descarta convertirse en padre con Marta sin haber pasado por el altar y afirma tajante que "el niño después de la boda". Y es que, como confiesa su novia y aunque pueda parecer lo contrario, "nuestra relación es muy tradicional, muy al uso".