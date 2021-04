Illanes deja de ser entrenador del The Strongest y Orozco toma su lugar

En la imagen el técnico, Alberto Illanes. EFE/Martin Alipaz/Archivo

La Paz, 23 abr (EFE).- El boliviano Alberto Illanes dejó de ser el entrenador del The Strongest tras la derrota en casa ante el Boca Juniors por la Copa Libertadores e ingresó de forma interina Luis Orozco.

El cuadro "atigrado" de La Paz anunció a través de sus redes sociales que se "rescindió el vínculo contractual de mutuo acuerdo" con Illanes y le agradeció por el trabajo realizado.

Esta decisión fue tomada luego de la derrota (0-1) del cuadro paceño frente al Boca Juniors argentino en el estadio Hernando Siles.

El equipo boliviano anunció este viernes que Luis Orozco se hará cargo de plantel de forma interina.

"Nosotros somos un cuerpo técnico que queremos cumplir y aportar con nuestra experiencia", manifestó Orozco en una conferencia de prensa para su presentación como entrenador interino.

Orozco ya asumió el cargo en el entrenamiento de este viernes con el equipo y se trabajó "aspectos técnicos y tácticos".

El entrenador interino comentó que tuvo una charla con los jugadores sobre la derrota ante Boca Juniors y que ahora se preparan para el siguiente encuentro de la liga local.

"El fútbol nos obliga a que cuando hay una victoria o un triunfo a festejar lo justo, lo necesario, asimismo cuando hay una derrota dejarla como parte del pasado y prepararnos", señaló Orozco.

El The Strongest se medirá el domingo ante el Atlético Palmaflor por la quinta fecha de la liga local que se reanuda tras la suspensión del torneo por una huelga de los jugadores.

Además el "tigre" de La Paz se debe preparar para visitar el próximo miércoles 28 de abril al Barcelona ecuatoriano por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Illanes estuvo a cargo del banquillo del The Strongest desde marzo de 2020, club del que fue jugador en la década de 1990, e ingresó en reemplazo de Mauricio Soria.