Gracia: "Afrontamos un partido vital ante el Alavés"

Valencia, 23 abr (EFE).- El entrenador del Valencia, Javi Gracia, aseguró que considera “vital” el encuentro ante el Alavés de este sábado y que con esa mentalidad van a afrontar el tramo final de la temporada, aunque no señaló si una derrota podría complicar lo que resta de campaña cuando se le preguntó si se trataba de una "final por no descender".

Respecto al Alavés señaló que la llegada a su banquillo de Javi Calleja, del que fue compañero y al que dijo tenerle “un gran aprecio”, ha revitalizado al equipo, aunque no haya supuesto una revolución táctica respecto a Abelardo.

“Siempre que hay un cambio se pueden producir este tipo de reacciones y hay también el cambio de algún jugador que estaba fuera”, señaló Gracia, quien recordó que el empate y las dos victorias logradas con Calleja le han sacado del descenso.

“Las alineaciones no son muy diferentes, el estilo tampoco pero esa inyección de algo nuevo y su visión particular, acompañados de los resultados, les ha hecho tener más fe y más ilusión. Esperamos un rival muy exigente”, señaló.

Gracia destacó la pareja de delanteros que tiene y la velocidad y ruptura que le da Lucas Pérez, la consistencia de su pivote defensivo y la altura de su línea defensiva que les da “opciones a balón parado”.

“Son poderosos en el juego aéreo y tendremos que estar muy atentos”, apuntó el técnico, que dijo que los errores defensivos cometidos por su equipo en El Sadar y en otros partidos indican que “hay motivos para corregir y para trabajar”.

“No es mi objetivo señalar jugadores, sino que trato de analizar el partido”, puntualizó Gracia, que admitió que no han estado “a buen nivel” en la mayoría de partidos fuera de casa, pero que el objetivo es trabajar para mejorar ese rendimiento. "Los partidos de fuera de casa nos están lastrando mucho", señaló.

“Ahora vamos a jugar un partido en casa y quiero recordar la fortaleza aquí aunque vengamos de un empate contra la Real. Vamos a jugar tres partidos seguidos en casa y con ese ánimo y ese optimismo lo afronto”, añadió

Gracia dijo que no sabría evaluar el desgaste que le ha supuesto esta campaña, pero le quitó importancia a ese factor y dijo que cree que hay base para luchar por Europa en la próxima.

“Como entrenador te toca vivir unos momentos en cada club y uno como profesional lo intenta hacer lo mejor posible. Pero lo más importante no es lo que erosiona sino que el club consiga estar lo más arriba posible y para eso trabajamos”, concluyó.