Google y Amazon en el ojo del huracán; gastan millones en lobby

(Bloomberg) -- Gigantes tecnológicos como Google y Amazon.com Inc. gastaron millones en cabildeo en el primer trimestre de 2021, mientras enfrentan un mayor escrutinio de demócratas y republicanos sobre presuntas prácticas anticompetitivas.

Google gastó US$2,7 millones en cabildeo federal en los tres meses que terminaron el 31 de marzo, según divulgaciones presentadas ante el Congreso. Representa un aumento del 49% respecto al mismo período del año anterior, y se debe a que la compañía ha incrementado constantemente sus inversiones en Washington después de una caída de dos años. El director de política global, Karan Bhatia, reorganizó las cosas cuando asumió el cargo en 2018.

El cabildeo de Google se ha centrado en una serie de temas, que van desde patentes y derechos de autor hasta privacidad y protección del consumidor. Un portavoz de la compañía con sede en Mountain View, California, declinó comentar sobre su gasto en cabildeo.

Google, que también reveló presionar al Congreso sobre temas de competencia en publicidad en línea, se enfrenta a una serie de quejas antimonopolio, aunque el cabildeo no influirá directamente en el resultado de esos casos. El Departamento de Justicia y un grupo de estados han demandado a Google por presuntamente abusar de su dominio en la búsqueda en internet. Una demanda estatal separada liderada por Texas acusa a Google de frustrar la competencia en el mercado de la publicidad digital.

Amazon aumentó su gasto de cabildeo en un 11% en el trimestre a US$4,8 millones, un récord de la compañía y un reflejo de sus crecientes intereses comerciales. La compañía, con sede en Seattle, dijo en su presentación que presionó sobre un amplio rango de temas, desde la logística hasta la computación en la nube y un programa de comunicaciones por satélite.

Durante años, Amazon tuvo solo una pequeña presencia en Washington, orientada al cabildeo en temas de impuestos a las ventas e internet. Eso cambió a medida que Amazon se convirtió en una de las compañías más grandes del mundo y contrató al ex secretario de prensa de Obama Jay Carney para dirigir su unidad de políticas públicas y comunicaciones.

Facebook Inc. y Apple Inc. redujeron el gasto de cabildeo en los primeros tres meses. Facebook gastó poco menos de US$4,8 millones en su operación de influencia en Washington, una caída de casi 9% respecto al primer trimestre de 2020. Apple gastó alrededor de US$1,5 millones, a la baja más de 32% respecto al año anterior, según las revelaciones. Facebook, que se ha enfrentado a una avalancha de amenazas de Washington, declinó comentar sobre esta disminución.

La Comisión Federal de Comercio y docenas de fiscales generales estatales demandaron a Facebook el año pasado por presuntamente abusar de su dominio en línea en un caso que busca deshacer sus adquisiciones de Instagram y WhatsApp. Los casos representan el mayor ataque regulatorio contra Facebook en la historia de la compañía.

