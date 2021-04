El venezolano Soteldo desea salir del Santos y jugar en el Toronto FC

En la imagen, el extremo venezolano Yeferson Soteldo. EFE/Buda Mendes/Archivo

Sao Paulo, 23 abr (EFE).- El extremo venezolano Yeferson Soteldo expresó su deseo de abandonar el Santos y fichar por el Toronto FC, de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS, por sus siglas en inglés), en una entrevista divulgada este viernes por el grupo Globo.

"La oferta que llegó del Toronto FC es muy buena para el club (Santos), va a ayudar a saldar deudas y también a garantizar mi futuro y el de mi familia", afirmó Soteldo, en declaraciones al portal 'ge', del grupo Globo.

El atacante de 23 años es uno de los jugadores más destacados del conjunto brasileño, donde milita desde enero de 2019 con el número 10 a la espalda, el mismo que vistieron leyendas del club como Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' y Neymar.

Después de dos años y medio "maravillosos" y una pandemia que ha cambiado "el mundo y el fútbol", Soteldo, padre de tres hijos e internacional con la selección venezolana, considera que ha llegado el momento de cambiar de aires e iniciar una nueva etapa en la 'Major League Soccer' (MLS).

"Mientras en muchas partes del mundo, incluyendo a Europa, decenas de clubes están quebrando, vino una oferta de la MLS que no puedo rechazar", indicó.

Según la prensa brasileña, el Toronto FC ha ofrecido seis millones de dólares por el 75 % de los derechos federativos del extremo.

No obstante, su traspaso no solo depende del Santos, sino también del Huachipato chileno, su anterior equipo y poseedor del 50 % de sus derechos federativos.

Los acereros además han reclamado a la FIFA por el impago de la otra mitad de los derechos del futbolista que adquirió el Santos.

"Espero que los clubes que poseen mis derechos deportivos y económicos lleguen a un acuerdo y a una solución en breve. Pido de corazón para que resuelvan pronto sus diferencias, por el bien de todos y de mi familia", complementó.

Mientras continúan las negociaciones, Soteldo confesó sentirse "animado" con la posibilidad de jugar en el Toronto FC.

"Ellos cuentan conmigo para pelear por todo y ser uno de los jugadores de la franquicia. Canadá es un país lindo y la MLS creció de una forma impresionante. Estoy seguro de que en breve será una de las ligas más poderosas del mundo", manifestó.

Soteldo fue subcampeón de la Liga brasileña en 2019 y finalista de la Copa Libertadores de 2020, a pesar de la grave crisis económica por la que atraviesa el Santos, situación que obligó al club a retrasar el pago de salarios por algunos meses y ser objeto de multitud de demandas en la Justicia laboral.