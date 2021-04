El "soccer" en Estados Unidos, la otra liga de las superestrellas

El actor Matthew McConaughey. EFE/EPA/DAN HIMBRECHTS/Archivo

Washington, 23 abr (EFE).- Actores de Hollywood como Will Ferrell o Matthew McConaughey, estrellas presentes y pasadas de la NBA como James Harden, Kevin Durant o Magic Johnson, e ídolos del mundo de la música como Macklemore tienen todos algo en común: son accionistas de equipos de la liga profesional de fútbol de Estados Unidos, MLS.

El fútbol en Estados Unidos, o "soccer" como se le conoce popularmente, es el deporte profesional de más rápido crecimiento del país por lo que invertir en una de las 27 franquicias que actualmente componen MLS (la liga ya ha aprobado ampliarse a 30 equipos) se ha convertido en una sabia decisión financiera.

Si a esto se suma que el "soccer" tiene en estos momentos una pátina de prestigio que quizás no proporcionan otros deportes, el contexto es ideal para atraer a personajes famosos de Estados Unidos.

Uno de ellos es el actor Matthew McConaughey, conocido por sus papeles en películas como "Dallas Buyers Club", con la que obtuvo el Óscar al Mejor Actor en 2014, "Interstellar" (2014), "Magic Mike" (2012) o "Lone Star" (1996).

McConaughey, que podría convertirse en el próximo gobernador de su estado natal, Texas, también es un avezado empresario que en 2014 fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes por la revista "Time".

Y desde 2019, McConaughey es uno de los propietarios del Austin FC, un equipo texano de "soccer" que este año empezó a jugar en MLS. El actor tiene claro el potencial del "soccer" en Estados Unidos.

"El 'soccer' juvenil en Estados Unidos es grande, enorme. Existe un gran compromiso. Mi esperanza es que en ocho o 10 años vamos a ver esa generación impactando el fútbol en todo el mundo a un gran nivel", declaró McConaughey a finales de 2019.

Y es que el actor está convencido que la MLS superará a la liga profesional de hockey sobre hielo (NHL) y las ligas profesionales de béisbol (MLB) en el futuro.

Will Farrell, otra de las estrellas actuales de Hollywood protagonista de comedias como "Talladega Nights" (2006), "Step Brothers" (2008), también ha decidido invertir en uno de los equipos de MLS, en este caso Los Angeles Football Club (LAFC).

Ferrell, que es un apasionado de deportes como el béisbol, invirtió en LAFC en 2016, dos años antes de que el equipo se incorporará a MLS y está convencido del poder del fútbol.

"Me encanta que se juega en todo el mundo. Tantos increíbles jugadores y tantas grandes ligas. Y espero que, en algún momento, MLS esté a la par con las ligas europeas", declaró Ferrell tras hacerse con una participación de LAFC.

Ferrell no es la única estrella que posee parte de LAFC. Otros inversores del equipo son el cómico Drew Carey, el sagrado exNBA Magic Johnson y el matrimonio formado por Mia Hamm (una de las jugadoras icónicas del "soccer" estadounidense) y Nomar Garciaparra (una antigua gloria del béisbol profesional).

La inversión de todos ellos en LAFC se ha demostrado especialmente rentable. En febrero de 2020, algunos de los inversores de LAFC decidieron comprar parte de las acciones que el empresario malayo Vincent Tan tenía en el equipo. El acuerdo de adquisición valoró a Los Angeles Football Club en más de 700 millones de dólares, la cifra más alta de MLS.

Kevin Durant y James Harden, dos de los más importantes nombres de la NBA y compañeros en los Brooklyn Nets, también han decidido poner en la MLS parte de las ganancias que han hecho con el baloncesto.

Durant, otro avezado inversor y empresario, posee un 5 % en el Philadelphia Union mientras que Harden se hizo en 2019 con una participación en el Houston Dynamo, otro equipo de la MLS cuyo estadio es el BBVA Stadium por el patrocinio del banco español BBVA. Otro de los inversores del Houston Dynamo es el exboxeador Óscar de la Hoya.

Curiosamente el entrenador de Durant y Harden en los Nets, el canadiense Steve Nash, otro jugador legendario de la NBA, también es copropietario de otro equipo de MLS: los Vancouver Whitecaps, uno de los tres equipos canadienses de la liga. Nash también probó fortuna en Europa; desde 2016 a 2020 formó parte del consejo directivo del Real Mallorca español.

Dos nombres más a la lista de famosos propietarios de equipos de soccer en la MLS. Por un lado el rapero Benjamin Hammond Haggerty, conocido como Macklemore, que se hizo famoso con la canción "Thrift Shop" y que desde agosto de 2019 cuenta con una participación en el equipo Seatle Sounders.

Y para terminar, el único futbolista de la lista: el inglés David Beckham, propietario y presidente de operaciones del Inter Miami CF, que se incorporó a la MLS en 2020.