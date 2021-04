El regalo de belleza perfecto para mimar, como se merecen, a las mamás de cualquier edad

23/04/2021 El Día de la Madre es la ocasión especial para sorprender a mamá con el regalo beauty ideal. MADRID, 23 (CHANCE) Se acerca el Día de la Madre y con él la ocasión perfecta para mimar a una de las personas más importantes de nuestra vida con un regalo especial que no sólo realce su belleza, sino que también la haga sonreír de esa manera tan única y tan propia de 'mamá' que siempre nos hace sentirnos como en casa. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA CLARINS



Se acerca el Día de la Madre y con él la ocasión perfecta para mimar a una de las personas más importantes de nuestra vida con un regalo especial que no sólo realce su belleza, sino que también la haga sonreír de esa manera tan única y tan propia de 'mamá' que siempre nos hace sentirnos como en casa.



Y es que madre sólo hay una y, su cariño, sus cuidados y su preocupación constante por nuestro bienestar se merecen que el próximo 2 de mayo les agradezcamos tanto amor con una sorpresa única, un regalo de belleza perfecto para las mamás de cualquier edad.



Este año Clarins nos lo pone más fácil que nunca y destaca - entre su completísima gama de ideas para el Día de la Madre - tres de sus productos más emblemáticos, Eau Dynamisante, Double Serum y Joli Rouge Velvet, porque este día tan especial se merece una celebración especial y poder decir, por fin, "hoy mamá, te cuido yo".



Eau Dynamisante



Para perfumar, dar belleza y bienestar... ¡un agua fresca y dinamizante para recargar a nuestras madres de energía porque no paran en todo el día! Levanta el ánimo a través de su vivaz fragancia acidulada con un sencillo gesto. Al vaporizarla sobre el cuello, además de su delicado aroma que no se separá de mamá en todo el día, ofrece beneficios extra para la piel, dejándola suave, hidratada y tonificada. (Vaporizador 100 ml. PVR: 51 euros)



Double Serum



¡Un suero antiedad intensivo para mantener la juventud y la belleza de la mujer más guapa de la familia! Gracias a su doble fórmula única de 21 ingredientes vegetales, Double Serum es capaz de reactivar las cinco principales funciones de la piel, reafirmándola y alisando visiblemente las líneas de expresión y las arrugas. Día tras día, la tez se vuelve más luminosa y uniforme, recobrando todo su esplendor y vitalidad. Además, ahora está disponible en nuevo formato, 75 ml (PVR: 146 euros)



Joli Rouge Velvet



Y, si tu madre es una apasionada del maquillaje... ¡Una barra de labios hidratante con acabado aterciopelado mate para dibujar una preciosa sonrisa en el rostro de nuestra elegante mamá, a pesar de la mascarilla! Con una textura súper cremosa, Joli Rouge Velvet hidrata intensamente los labios durante seis horas y les aporta suavidad y confort para presumir de una boca de cine ¡que no podrás dejar de mirar! Además, está disponible en 15 tonalidades que van del clásico rojo al ciruela más intenso, pasando por el delicado rosa palo. (PVR: 27 euros)