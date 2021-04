El ICE ya no impondrá multas a inmigrantes que no cumplan órdenes de salida

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. EFE/EPA/Oliver Contreras/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 23 abr (EFE).- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos anunció este viernes que ya no impondrá multas a los indocumentados que no hayan acatado las órdenes de salida, una práctica que utilizó la Administración del hoy expresidente Donald Trump (2017-2021), aplicando cobros de cerca de medio millón de dólares.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, indicó en un comunicado que el ICE, una agencia bajo su control, puede “hacer cumplir nuestras leyes de inmigración sin recurrir a medidas punitivas ineficaces e innecesarias”.

También resaltó que “no hay indicios de que estas sanciones promovieran el cumplimiento” de las órdenes de salida impuestas a los inmigrantes.

El ICE comenzó a emitir multas por incumplir órdenes de salida a los inmigrantes que se encontraban en santuario durante el Gobierno de Trump. Al recibir una orden de salida, los inmigrantes deben reportarse al ICE para ser deportados.

Por ejemplo, la mexicana Edith Espinal recibió en julio de 2019 una multa de 497.777 dólares por no haber acatado una orden emitida en septiembre de 2017.

La inmigrante, madre de tres hijos, se había refugiado en la Iglesia Menonita de Columbus (Ohio) en octubre de 2017 para evitar su deportación. La mexicana sostuvo una fuerte batalla contra el Gobierno de Estados Unidos por la multa que finalmente fue cancelada tras la presión de la abogada Lizbeth Mateo y otros defensores de los inmigrantes.

Espinal recibió otra multa por casi 60.000 dólares el año pasado, que según Mateo aún está vigente.

“Es una buena noticia que se detenga esta práctica. Sin embargo es necesario que se haga un cambio en la ley que permite que el Gobierno use estas multas, porque aún está vigente esa posibilidad", advirtió Mateo a Efe.

La abogada también explicó que no sabe qué va a pasar con la multa de casi 60.000 dólares que aún enfrenta Espinal, al igual que otros inmigrantes que estuvieron en santuario.

“Hasta el momento no se nos ha comunicado que el Gobierno ha rescindido la multa”, expuso.

En el comunicado advierte que el ICE tiene "la intención de trabajar con el Departamento del Tesoro" para cancelar las deudas existentes de aquellos que habían sido multados.

El ICE también aclaró que aunque por más de 20 años ha tenido la autoridad para imponer las sanciones financieras, la agencia no inició la aplicación de las mismas sino hasta 2018.

A partir del 20 de enero de 2021 (cuando Joe Biden asumió la Presidencia de Estados Unidos), el ICE dejó de emitir estas multas, en concordancia con la nueva política del Gobierno de enfocar los esfuerzos de la agencia en detener a inmigrantes que representan mayor riesgo para la seguridad nacional y pública.