EEUU retoma lucha por el clima y promete ayuda a países pobres

(Bloomberg) -- El presidente Joe Biden reincorporó a Estados Unidos a la lucha global contra el cambio climático, prometiendo en una cumbre internacional que convocó a reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, y duplicar la ayuda climática a las naciones en desarrollo.

Durante la cumbre, los países pobres dejaron en claro que esperan recibir apoyo de las naciones más ricas a cambio de acelerar sus propios esfuerzos para frenar el calentamiento global, al tiempo que China e India se apegaron a sus planes para continuar aumentando sus propias emisiones de carbono antes de hacer cualquier recorte, declaración que provocó consternación en los ambientalistas que aseguran que el mundo sigue en curso hacia la catástrofe.

En los comentarios de apertura de la cumbre que durará dos días, Biden anunció que para el final de la década EE.UU. reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 50% y 52% con respecto a los niveles de 2005, lo que aumentará significativamente el compromiso asumido bajo el expresidente Barack Obama y que fue descartado por el expresidente Donald Trump.

El nuevo compromiso de Estados Unidos de reducir las emisiones tiene como objetivo alentar a los países en vías de industrialización, incluidos China, India y Brasil, que representan gran parte de la producción mundial de carbono, a que establezcan sus propios objetivos de reducción de emisiones. Sin embargo, Biden enfrentó una fría recepción por parte de los líderes preocupados por comprometerse con recortes de emisiones que podrían frenar el crecimiento económico.

En sus declaraciones de apertura, los líderes de China e India cumplieron los objetivos previamente anunciados, y el brasileño Jair Bolsonaro condicionó explícitamente los esfuerzos de su país, incluida la promesa de frenar la deforestación, a la ayuda financiera de parte de las naciones más ricas.

Biden regresó a la cumbre después de que otros líderes hablaran para anunciar un aumento compromiso con la asistencia climática extranjera. Su solicitud presupuestaria inicial para el año fiscal 2022 presentada al Congreso a principios de este mes incluía US$2.500 millones para la ayuda climática.

El presidente estadounidense se enfrenta al escepticismo de sus pares que han visto cambiar drásticamente la política climática de EE.UU. según el ocupante de la Casa blanca.

“Los científicos nos dicen que esta es la década decisiva”, dijo Biden en la cumbre. “Esta es la década en la que debemos tomar decisiones para evitar las peores consecuencias de la crisis climática. Debemos tratar de mantener la temperatura de la tierra a un aumento de 1,5 grados centígrados”.

Los 40 líderes invitados, desde el primer ministro británico, Boris Johnson, hasta el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin, acordaron asistir y hablar. Otros participantes incluyen al Papa Francisco, miembros de grupos indígenas de todo el mundo y ejecutivos corporativos, incluidos Bill Gates y Michael Bloomberg, fundador y propietario mayoritario de la empresa matriz de Bloomberg News, Bloomberg LP.

Por su parte, Xi describió la protección del medio ambiente en términos de productividad.

“Proteger el medio ambiente es proteger la productividad y mejorar el medio ambiente es impulsar la productividad”, dijo. “Necesitamos asegurarnos de que exista un entorno sano para apuntalar el desarrollo económico y social sostenible en todo el mundo”.

Bolsonaro dijo que su país se comprometía a eliminar la deforestación ilegal para 2030, permitiendo una reducción en la emisión de dióxido de carbono. La deforestación ha sido un problema persistente en la Amazonía brasileña.

Sin embargo, advirtió que “debe haber un pago justo por los servicios ambientales proporcionados por nuestros biomas al planeta en general como una forma de reconocer la naturaleza económica de las actividades de conservación ambiental”.

Comparar los diferentes compromisos de los países para reducir las emisiones es casi imposible porque no existe un acuerdo internacional sobre el cálculo de las cifras. Por ejemplo, para llegar a un pacto común en el acuerdo de París, se permitió a los países establecer metas voluntarias, eligiendo sus propias líneas de base y fechas finales, sin la necesidad de que estas estuvieran coordinadas.

El objetivo de Biden es poner a EE.UU. en camino de alcanzar emisiones netas cero para 2050. Biden ha hablado con frecuencia de ese objetivo: un punto en el que los gases de efecto invernadero añadidos a la atmósfera por el país se compensan completamente con las reducciones.

La promesa del 50% al 52% se basó en un análisis del potencial de diferentes sectores de la economía para reducir los gases de efecto invernadero, según funcionarios de la Administración. A pesar de las súplicas de los ambientalistas, el Gobierno de Biden optó por no comprometerse explícitamente a reducir las emisiones de metano como parte del compromiso.

