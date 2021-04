EEUU.- El avance del español en EEUU hará que en 2060 sea el segundo país con más hispanohablantes

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 08: The sunsets over the U.S. Capitol Building on Monday, Feb. 8, 2021 in Washington, DC. The Senate is scheduled to begin the second impeachment trial of former President Donald Trump on Feb. 9. (Kent Nishimura / Los Angeles Times/Polaris)



Seis de los 15 apellidos más frecuentes en EEUU ya son de origen hispano



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El español es una lengua en auge en Estados Unidos, donde no solo es el segundo idioma más estudiado en todos los niveles sino que constituye la segunda lengua materna en buena parte de los estados, lo que llevará a que el país se convierta en el segundo a nivel mundial con mayor número de hispanohablantes en 2060, según resalta Hispanic Council con motivo del Día Mundial del Español.



A finales de 2020 había casi 489 millones de personas para las que el español es su lengua materna, mientras que el total de personas que hablan español en el mundo se elevaba a 585 millones, el 7,5 por ciento de la población mundial, según datos del Instituto Cervantes.



Para 2060, según su último informe 'El español en el mundo', Estados Unidos será el segundo país con mayor número de hispanohablantes del mundo, solo por detrás de México, con 127 millones, y para entonces el 27,5 por ciento de la población estadounidense será de origen hispano.



Esto se explica en primer lugar por las raíces históricas del español en el país, que arrancan con la llegada de Ponce de León a Florida hace 500 años y que se mantienen en el hecho de que el 15 por ciento de sus estados y ciudades tienen nombres de origen hispano, indica Hispanic Council.



Pero también por la llegada en las últimas décadas de inmigrantes de países de habla hispana, que han convertido a esta minoría en la más numerosa de Estados Unidos.



EL 13,5% HABLA ESPAÑOL EN CASA



Como resultado de todo ello, según Hispanic Council, el español es ya la segunda lengua más hablada en 43 de los 50 estados del país y el 13,5 por ciento de los estadounidenses habla español en sus hogares.



Los estados del sur, más próximos a México y en los que las raíces españolas están más presentes, son donde más se habla el español: Texas (29,4 por ciento), Florida (21,8 por ciento), California (29 por ciento), Nuevo México (26,1 por ciento) o Nevada (21,8 por ciento).



De acuerdo con los datos de la Oficina del Censo, recogidos por este think tank que promueve las relaciones entre Estados Unidos y España, más del 62 por ciento de estadounidenses, el 18,7 por ciento de la población, son de origen hispano y, de ellos, el 71 por ciento utiliza el español en sus hogares.



TRES DE LOS DIEZ APELLIDOS MÁS FRECUENTES, HISPANOS



Precisamente, con motivo del Día Mundial del Español, el Queen Sofía Spanish Institute ha resaltado que seis de los quince apellidos más frecuentes en Estados Unidos son ya de origen hispano, lo que supone un gran aumento con respecto a hace tres décadas, cuando no entraba ninguno en este listado.



De acuerdo con el último censo de 2010 --está previsto que en 2021 se publique uno nuevo--, en el 'top 10' de apellidos, que sigue encabezando Smith, se cuela en sexta posición García, mientras que Rodríguez es noveno y Martínez décimo. Las siguientes tres posiciones las ocupan Hernández, López y González.



Por estados, en California y Nuevo México los tres apellidos más comunes son hispanos, mientras que también se da una gran prevalencia de estos apellidos en Arizona, Colorado, Nuevo México o Texas.



Según explica el centro, aunque el aumento de los apellidos hispanos tiene mucho que ver con el incremento de la población hispana del país en las últimas décadas, apellidos como García o Rodríguez ya estaban registrados en la Norteamérica hispana desde el siglo XVI.



De hecho, explica en un comunicado, desde los inicios de la presencia española en el siglo XVI, que continuó con el dominio por parte de México de gran parte de lo que hoy es Estados Unidos, estos apellidos han formado parte de la propia identidad cultural hispana de muchas zonas del país.