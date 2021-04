Ecuador.- El CNE de Ecuador rechaza el recurso de objeción de Alianza UNES a los resultados de la segunda vuelta

07/02/2021 Imagen de archivo del CNE de Ecuador. POLITICA Javi Carrión - Europa Press



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha negado el recurso de objeción planteado por la Alianza Unión por la Esperanza (UNES), por la que se presentó como candidato a las presidenciales Andrés Arauz, en contra de los resultados de la segunda vuelta electoral.



En una sesión plenaria este jueves, el CNE ha decidido rechazar la objeción de Alianza UNES que planteaba que existían actas de escrutinio con inconsistencias.



Los consejeros del CNE han explicado que tras una revisión han determinado que no hay inconsistencias en las actas generadas por las juntas receptoras de votos en los comicios del 11 de abril, cuyos resultados se proclamaron el día 18, según recoge 'El Comercio'.



El procurador de Alianza UNES, Santiago Díaz, había precisado que 1.520 actas de escrutinio generadas en las juntas en provincias como Pichincha, Azuay, Cotopaxi, El Oro, Cañar, Riobamba, Guayas o Esmeraldas, entre otras.



Desde el CNE han detallado que se han revisado las mencionadas actas y que las impugnadas no presentan inconsistencias, por lo que no procede la objeción.



Ahora que el CNE se ha pronunciado sobre el recurso de objeción, Alianza UNES puede presentar un recurso contencioso ante el Tribunal Contencioso Electoral para que revise la resolución emitida por el consejo.



Arauz obtuvo el 47,64 por ciento de los votos y su contricante, el aspirante de alianza CREO-PSC y ahora presidente electo, Guillermo Lasso, se hizo con el 52,36 por ciento de los sufragios.