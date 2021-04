Deuda vinculada a la inflación en Brasil finalmente daría frutos

(Bloomberg) -- Meses de apuestas a los bonos brasileños vinculados a la inflación podrían estar a punto de recompensar a los inversionistas, y por una razón totalmente ajena al aumento de los precios al consumidor.

Desde principio de año, los inversionistas han preferido los bonos vinculados a índices, o NTN-Bs, antes que los bonos de tasa fija, debido a la preocupación de que las interrupciones relacionadas con la pandemia y un real más débil reactivarían la inflación. La medida empujó el break even inflacionario de 5 años del país desde un 3,9% en diciembre a un 4,9%.

Sus preocupaciones estaban bien fundamentadas y la inflación se aceleró a 5,52% en marzo, desde un 1,92% en junio del año pasado. El problema es que la preocupación por la creciente deuda fiscal de Brasil provocó una caída tanto de los bonos fijos como de los vinculados a índices, lo que significa que la apuesta nunca valió la pena, a menos que estuviera cubierta por swaps. Pero ahora, el Congreso y el Gobierno finalmente han llegado a un acuerdo sobre el presupuesto de 2021 y los bonos están subiendo.

Las tasas de interés en la parte alta de la curva de los swaps han caído 57 puntos base en una semana desde que quedó claro que el estancamiento presupuestario estaba llegando a su fin.

Si bien el acuerdo del Gobierno con el Congreso significa un mayor gasto fiscal, los operadores se sienten aliviados de que la larga disputa haya terminado y la volatilidad pueda disminuir. Además, muchos inversionistas han llegado a considerar que el aumento de la deuda es inevitable en los mercados emergentes.

No obstante, los inversionistas aún no están fuera de peligro.

Una investigación del Senado sobre el manejo de la pandemia por parte del Gobierno, que podría reavivar las tensiones políticas, y un banco central expansionista podrían hacer que los bonos bajen nuevamente.

Por ahora, los operadores siguen convencidos de que la orientación a corto plazo del banco central se mantendrá, con opciones que muestran que casi un 80% de las apuestas consideran un alza de tasa de 75 puntos base en mayo, mientras que solo un 13,5% prevé un aumento de un punto porcentual completo. Si el banco central tarda en elevar las tasas, los inversionistas aún pueden impulsar al alza los rendimientos a más largo plazo.

QUÉ OBSERVAR

Los operadores en Brasil estarán atentos a la investigación del Senado, que probablemente convocará a personas a declarar, lo que podría avivar las tensiones políticas El ritmo de vacunación en Brasil también captará la atención debido a que el promedio diario de vacunas aumentó a 753.000 por día este mes, desde 471.000 en marzo, pero se estancó en ese nivel, que aún está lejos del objetivo del Gobierno de 1 millón por día

El IPC quincenal de Brasil, que se dará a conocer el 27 de abril, será el último indicador oficial de inflación antes de la decisión sobre las tasas del banco central el 5 de mayo

Los operadores en México, que observaron un alza del IPC quincenal del país a 6,05% interanual desde un 5,91% previo, el 26 de abril recibirán los datos de IGAE, un referente del PIB, lo que puede dar una mejor idea de si Banxico comenzará un ciclo de ajuste monetario antes de lo esperado

El Senado de Chile aprobará una tercera ronda de retiros anticipados de pensiones, y los operadores centran su atención en la impugnación presidencial del proyecto ley ante el Tribunal Constitucional Las propuestas obligarían a los fondos de pensiones a vender activos para satisfacer las demandas de efectivo

Los inversionistas colombianos están observando la batalla política en torno a la reforma fiscal enviada recientemente al Congreso. El segundo partido más grande del país en el Senado dijo que no respaldará el proyecto de ley Las firmas de calificación crediticia dijeron a principios de este mes que la reforma fiscal es clave para que Colombia mantenga su grado de inversión



