Coronavirus.- Portugal, segundo país de Europa con menos muertes por coronavirus en los últimos 14 días

23/04/2021 Una pareja posa junto a la estatua del poeta Fernando Pessoa, en el centro de Lisboa.. El Ministerio de Salud de Portugal ha confirmado este viernes la muerte de una persona más a causa del coronavirus, para un total de 16.957 fallecidos desde que comenzó la pandemia, situándose como el segundo país europeo, por detrás de Dinamarca, con menor número de decesos por millón de habitantes en los últimos catorce días.



El Ministerio de Salud de Portugal ha confirmado este viernes la muerte de una persona más a causa del coronavirus, para un total de 16.957 fallecidos desde que comenzó la pandemia, situándose como el segundo país europeo, por detrás de Dinamarca, con menor número de decesos por millón de habitantes en los últimos catorce días.



En relación a las cifras de casos diarios, Portugal continúa siendo por sexta semana consecutiva, el país de Europa con menor tasa de incidencia, según los datos del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) recopilados por el diario luso 'Público'.



El índice de transmisibilidad se mantiene estable, en 0,98, mientras que la incidencia acumulada a 14 días es ahora de 72,1 casos por cada 100.000 habitantes, aunque las cifras descienden hasta los 68,3 si no se tiene en cuenta los territorios insulares de Azores y Madeira.



En las últimas 24 horas, la Dirección General de Salud (DGS) ha informado de 506 nuevos positivos, lo que supone un total de 833.397 casos acumulados, de los cuales 791.751 corresponden a personas que ya han logrado superar la enfermedad, con 580 altas médicas confirmadas este viernes.



A diferencia de lo que sucedió en Navidad, las vacaciones de Semana Santa no han supuesto un aumento descontrolado de la pandemia en Portugal, que continúa transitando en la 'zona verde' de semáforo epidemiológico' y experimentando una caída de los ingresos hospitalarios.



El último balance de la DGS refleja que los hospitales portugueses no habían estado tan descongestionados desde hace siete meses. Actualmente son 384 pacientes en planta y 98 en unidades de cuidados intensivos.



Las autoridades sanitarias han confirmado que la región Norte ha vuelto a acaparar la mayor parte de los positivos diagnosticados este viernes, con el 49 por ciento de los mismos, es decir, 247, y la única muerte, la de un hombre entre 70 y 79 años. Lisboa y Valle del Tajo ha sumado otros 126 contagios, el 25 por ciento.



El acumulado de la zona Norte asciende a 334.762 casos confirmados, seguido de Lisboa y Valle del Tajo, con 315.404. Ya por detrás que Centro, con 118.363: Alentejo, con 29.662; y Algarve, con 21.508. El archipiélago de Madeira se pone con 9.062 positivos, mientras que las cifras de Azores son algo mejores, 4.636.



En lo referente al número de fallecidos, es Lisboa y Valle del Tejo quien ha registrado más desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, con 7.189 decesos, por delante de Norte con 5.334 y Centro con 3.009.