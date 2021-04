Coronavirus.- Buenos Aires ordena suspender cirugías no urgentes e insiste: "los niños tienen que estar en las escuelas"

13/04/2021 Vacunación contra el coronavirus en Argentina. POLITICA ALEJO MANUEL AVILA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Buenos Aires ha ordenado la suspensión durante 30 días de las cirugías no urgentes en las instalaciones públicas y privadas de salud, mientras que ha insistido en que "los chicos tienen que estar en las escuelas con la situación sanitaria actual", en referencia al litigo que enfrenta a las autoridades locales y las nacionales por la presencialidad de clases.



A través de un decreto, las autoridades porteñas han ordenado "reprogramar o suspender (...) la atención programada y las intervenciones médicas vinculadas a patologías que con criterio médico no sean de carácter urgente o que no puedan ser discontinuadas o postergadas", recoge Télam.



La ocupación de camas de cuidados intensivos en Buenos Aires es de entre el 95 y el 100 por ciento, tras el reciente pico de contagios.



"En el contexto actual (...) se advierte la necesidad de una acción articulada y coordinada de todo el sistema de salud en su conjunto, enfocando los esfuerzos del sistema sanitario para la atención de pacientes con Covid-19, sin desatender las necesidades más urgentes", ha precisado el Gobierno porteño.



En referencia al litigio que los últimos días ha enfrentado al Gobierno nacional y a la autoridades locales de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ha insistido este jueves en que "los chicos tienen que estar en las escuelas con la situación sanitaria actual", tras ratificar la asistencia presencial de los alumnos a las clases.



Rodríguez Larreta ha insistido en que "las condiciones están dadas en la Ciudad de Buenos Aires para la presencialidad", y ha hecho un llamamiento a "dejar de lado las diferencias". A través de un decreto, el presidente, Alberto Fernández, suspendió las clases presenciales en Buenos Aires por el incremento de la incidencia, algo que Rodríguez Larreta ha desoído para imponer la presencialidad.



Por su parte, el Ministerio de Salud argentino ha confirmado en las últimas 24 horas 27.216 nuevos positivos de coronavirus, con los que el país ya suma 2.796.768 de personas contagiadas.



En total, ha fallecido 60.620 personas como consecuencia de la enfermedad, tras los 537 notificados este jueves.



A nivel nacional, el porcentaje de ocupación de camas de unidades intensivos es del 65,6 por ciento, con 4.791 pacientes hospitalizados en UCI, mientras que la cifra del Área Metropolitana de Buenos Aires registra un 75,3 por ciento ocupadas.



Argentina ya ha administrado 6.764.804 vacunas contra la COVID-19, entre las cuales 851.061 personas son personas que ya han recibido ambas dosis del inmunizador. Para continuar con el plan de vacunación, las autoridades han confirmado que la semana que viene llegará al país un millón más de biológico de Sinopharm, que llegarán divididas en tres lotes.