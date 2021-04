Cifras récord de muertes en Argentina por la segunda ola de la pandemia

Un trabajador cava una tumba en un cementerio hoy, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina). Argentina registró ayer 537 muertes por covid-19, récord de fallecimientos por dicha enfermedad desde el inicio de la pandemia en el país, y el número total de fallecidos se elevó a 60.620 personas. El país atraviesa desde hace tres semanas un vertiginoso aumento de los casos de covid-19, con creciente nivel de ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 23 abr (EFE).- La segunda ola de la covid-19 en Argentina, que viene dejando récords de contagios en las últimas semanas, ha vuelto a poner sobre el punto de mira a los cementerios, después de que este jueves se registraran 537 muertes en el país suramericano, la mayor cifra para una sola jornada en lo que va de la pandemia.

En el cementerio de la Chacarita, el más grande de Buenos Aires, los operarios trabajan en la ampliación del terreno para agregar más tumbas, aunque señalan que su actividad, por ahora, se encuentra dentro de la normalidad.

Donde sí hay mucho movimiento es en los crematorios de la capital, cuyo ritmo de trabajo es mayor que en los cementerios, dicen los empleados de la Chacarita, quienes prefieren conservar el anonimato.

Según cifras oficiales, desde la irrupción de la segunda ola a principios de abril, Argentina registró un total de 4.679 fallecimientos por covid-19, una media diaria superior a 200 en todo el territorio nacional, con picos de muertes el 22 de abril (537 decesos), el 15 de abril (383) y el 14 de abril (368).

En cuanto a la jornada récord de este jueves, la jurisdicción que notificó la cifra más alta de muertes fue la provincia de Buenos Aires (327), seguida de la capital (58) y de la provincia de Santa Fe (37).

Estas regiones coinciden con las que mayor número de muertos han registrado desde el inicio de la pandemia: la provincia de Buenos Aires encabeza estas cifras con 30.625 decesos, más de la mitad de todo el país; por delante de la ciudad de Buenos Aires, con 10.209, y la provincia de Santa Fe, con 4.375.

En un acto celebrado en Rosario, el presidente argentino, Alberto Fernández, confesó que es un "tiempo muy difícil" e invitó a los argentinos a seguir cuidándose, porque el coronavirus "no se fue".

"Me la paso todo el día buscando laboratorios, jefes de Estados que me consigan vacunas, viendo cómo crece día a día los contagios, ver cuántas vidas se lleva cada día este maldito virus... Pero es el tiempo que nos tocó, un tiempo muy difícil", aseveró Fernández.

LA SITUACIÓN EN BUENOS AIRES

Respecto a la situación en la capital, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó este viernes que "los aumentos de la letalidad luego de los 60 años son, en cada década, muy significativos", con una tasa de letalidad (cantidad de enfermos sobre fallecidos por la enfermedad) del 4,38 % en la población de 60 a 69 años, del 12,77 % entre los 70 y los 79 y del 27,35 % en los mayores de 80 años de la ciudad.

Con todo, en los últimos ocho meses la ciudad de Buenos Aires ha logrado reducir la letalidad "cerca del 30 % en todas las franjas etarias", desde un promedio superior al 3 % hasta el porcentaje actual del 2,47 % para todos los habitantes de la capital.

"Eso es porque hay mucha gente vacunada y protegida, y, por tanto, se enferman menos gravemente. Hemos cuidado muchísimo los adultos mayores, también porque la medicina va avanzando y porque el sistema de salud cada vez está más preparado para atender de manera más apropiada", aseveró Quirós, ministro de Salud de una jurisdicción que ya ha vacunado a casi 700.000 personas con al menos una dosis.

Para contribuir a una mayor disponibilidad del sistema de salud, el Gobierno porteño ordenó este jueves a los centros sanitarios privados y de seguridad social "reprogramar y suspender" por un plazo de 30 días la atención programada y las intervenciones médicas vinculadas a patologías "que con criterio médico no sean de carácter urgente o que no puedan ser discontinuadas o postergadas".

CONTAGIOS ESTABILIZADOS EN LA CIUDAD

En cualquier caso, Quirós explicó que el número de contagios en la capital "está estabilizado", con una media de 3.103 contagios diarios en los últimos 7 días.

"Lo que se ve con toda claridad es que en los últimos 7 a 10 días la curva ha dejado de crecer, está prácticamente estabilizado", aseveró el ministro de Salud de la capital.

Sin embargo, Fernández volvió a defender su decisión de suspender las clases presenciales en el área metropolitana de Buenos Aires, unas restricciones que permanecerán, como mínimo, hasta el 30 de abril, puesto que en los últimos 30 días el crecimiento de contagios entre los menores de 19 años era "superior al 200 %".

Argentina acumula un total de 2.796.768 contagios y 60.620 decesos por covid-19 desde el inicio de la pandemia.