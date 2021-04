Celtics y Mavericks, al alza, buscan alejarse del torneo de entrada

EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Houston (EE.UU.), 23 abr (EFE).- Nuevos e importantes triunfos de los Boston Celtics y Dallas Mavericks durante la jornada de la NBA ante equipos punteros en la Conferencia Oeste, con los que confirmaron una mejoría en el juego que les puede permitir alejarse de las posiciones del 7 al 10, que obliga a disputar el torneo de entrada de playoffs.

Solamente podrán lograrlo si antes que concluya la temporada regular consiguen clasificar a partir del sexto puesto, que les daría el paso directo a la competición de postemporada.

Algo que los Celtics ya tienen provisionalmente tras ganar por 99-86 a los Phoenix Suns, gracias al gran partido encestador que hizo el base Kemba Walker que igualó su mejor marca personal de la temporada al conseguir 32 puntos, incluidos cinco triples en 11 intentos.

Walker acertó 11 de 17 tiros de campo, además de capturar cuatro rebotes y repartir otras cuatro asistencias, en el partido que más lo necesitó su equipo después que los Celtics tuvieron la baja del escolta Jaylen Brown, lesionado con molestias en el hombro izquierdo.

Tampoco el ala-pívot Jayson Tatum no tuvo su mejor inspiración encestadora al fallar 14 de 17 tiros de campo, aunque concluyó el partido con un doble-doble de 15 puntos y 17 rebotes.

Los Celtics lideraron por 21 puntos en la segunda mitad. Han ganado nueve de sus últimos 11 partidos y se colocaron con marca de 32-27, la sexta mejor de la Conferencia Este, empatados con los Atlanta Hawks.

Después de una victoria en Filadelfia el miércoles por la noche, los Suns (42-17) cayeron dos partidos detrás de Utah Jazz (44-15), que descansaron, y tienen la mejor marca de la Conferencia Oeste y de la liga.

A pesar de la derrota, que les rompió racha de dos triunfos seguidos fuera de su campo, los Suns mantienen marca de 19-8 como equipo visitante, la mejor de la NBA.

El base Chris Paul tuvo 22 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias, que esta vez no pudieron salvar a su equipo de la derrota, la tercera en los últimos 10 partidos disputados.

El base esloveno Luka Doncic, en su línea de líder encestador, aportó 30 puntos que ayudaron a los Mavericks a ganar por 115-110 a Los Angeles Lakers, que tuvieron el regreso perdedor del pívot Anthony Davis, que se había perdido 30 partidos por lesión.

El triunfo, segundo consecutivo, dejó a los Mavericks con marca de 32-26, la séptima mejor de la Conferencia Oeste, pero empatados con los Portland Trail Blazers, que descansaron, y a dos juegos y medio de los Lakers (35-24), que son quintos tras sufrir la segunda derrota seguida.

Sin embargo, los Mavericks, en el tercer cuarto perdieron por lesión al pívot titular, el letón Kristaps Porzingis, que sufrió un esguince de tobillo

Ahora la preocupación para los Mavericks es conocer el alcance de la lesión que sufrió al torcerse el tobillo izquierdo que le impidió volver al partido.

Mientras que los Lakers tendrán que darle tiempo a Davis, acabó con cuatro puntos y cuatro rebotes en 17 minutos, antes que vuelva a recuperar su mejor nivel de juego.

Los Philadelphia Sixers recuperaron a los titulares, el alero Tobias Harris, y al escolta Seth Curry, pero no pudieron con la fuerza imparable del ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, que aportó un doble-doble de 27 puntos con 16 rebotes, incluidos 14 defensivos, y guió a los Milwaukee Bucks al triunfo de 124-117 ante el mejor equipo de la Conferencia Este.

El pívot camerunés Joel Embiid anotó 24 puntos, pero no tuvo ningún protagonismo en el juego interior al quedarse con apenas tres rebotes, lo que le hizo perder el juego interior.

Los Sixers (39-20), que perdieron el tercer partido consecutivo, siguen líderes de la División Atlántico y de la Conferencia Este, pero ahora empatados con los Brooklyn Nets, que descansaron.

Los Bucks, que no jugaban desde el lunes, mejoraron a 36-22 y tienen la tercera mejor marca de la Conferencia Este, y ambos con un pie puesto en la clasificación directa a los playoffs.

Más complicado lo tienen los Chicago Bulls, en el Este, a pesar que ganaron por 108-91 a los Charlotte Hornets, gracias al doble-doble del pívot montenegrino Nikola Vucevic, que aportó 18 puntos y 16 rebotes.

Chicago tiene marca de 25-34 y se encuentra en el undécimo puesto de la clasificación, tres por debajo de los Hornets (28-30), el equipo de Michael Jordan, que vuelve a ir de más a menos en la recta final de la temporada regular.

No sucede lo mismo con los San Antonio Spurs (29-29), novenos en el Oeste, que dejaron atrás una racha de cinco derrotas consecutivas en su campo y ganaron por 106-91 a los Detroit Pistons (18-42), la peor marca de la Conferencia Este, gracias a los 26 puntos del base Derrick White y del doble-doble del pívot austríaco Jakob Poeltl (17 tantos y 11 rebotes).

Los New Orleans Pelicans ganaron a domicilio a Orlando Magic por paliza de 100-135, y aspiran a estar en el torneo de entrada a los playoffs al ocupar el undécimo puesto con marca de 26-33.EFE

