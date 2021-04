Casos de trombos por vacunas covid de J&J se duplicarían a 15

(Bloomberg) -- Asesores de vacunas de Estados Unidos han identificado a 15 personas que sufrieron trombos inusuales y graves relacionados con la vacuna contra el covid-19 de Johnson & Johnson, más del doble de los casos que provocaron que el país pusiera en pausa la vacuna.

Entre los casos reportados en diapositivas preparadas para una reunión del viernes de asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), tres pacientes murieron, siete fueron hospitalizados y cinco fueron dados de alta.

Tras el reporte de seis casos, las agencias de salud de Estados Unidos suspendieron la vacuna de J&J para aprender más sobre el efecto secundario, educar a los médicos sobre cómo responder y desarrollar recomendaciones para la vacuna que ya han recibido más de 8 millones de estadounidenses. El panel de expertos externos, llamado Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, discutirá las nuevas pautas para usar la vacuna en la reunión de este viernes.

Dentro de las opciones que el comité podría seguir están las de agregar un nuevo lenguaje para advertir a las personas sobre el posible efecto secundario, restringir el uso de la vacuna por edad o género, y extender la pausa o levantarla por completo.

La evidencia presentada durante la reunión del viernes ayudará a determinar si el comité vota y cómo lo hace. Uno de los panelistas, Wilbur Chen, dijo a principios de esta semana estar a favor de que se reanude el uso de la vacuna de J&J, aunque eso depende completamente de los datos compartidos durante la reunión.

“No quisiera dejarlas en el estante por más tiempo”, dijo Chen, quien también es profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland.

Los reguladores de la Unión Europea ya han decidido seguir adelante con la vacuna de J&J. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) dijo que los trombos deberían incluirse como un efecto secundario inusual para que los médicos y las personas que reciben la vacuna puedan estar al tanto de los síntomas.

Nota Original:J&J Vaccine-Linked Cases More Than Double to 15, Researchers Say

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.