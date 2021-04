Carmen Lomana, muy crítica, carga contra Rocío Carrasco

08/04/2021 CARMEN LOMANA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 23 (CHANCE)



Con una agenda social de lo más intensa, Carmen Lomana asistía este jueves a una entrega de Premios en el madrileño Teatro Canal y, fiel a sí misma y sin pelos en la lengua, no ha dudado en criticar a Rocío Carrasco tras su comentadísima reaparición tras el estreno de su serie documental.



Confesando que "me tiene aburrida este tema, parece el día de la marmota", cree que no tienen ya sentido las desgarradoras declaraciones de la hija de Rocío Jurado. "Todo tiene un time en la vida y esto está fuera de tiempo, fuera de tiempo sobre todo y fuera de lugar", confiesa, añadiendo que "es como una historia de odio que se ha quedado enquistada". Muy clara, no entiende cómo Rociíto no contesta a su hija porque no está 'preparada' para hablar con ella: "Si tú tienes un arrebato de amor por tus hijos, tu hija te llama y no piensas si estoy preparada o no. Cojo el teléfono y le digo ven aquí que no puedo más con las ganas de verte".



"La llevo escuchando hace un mes, es que no", señala, opinando que no cree que Rocío vaya a ayudar a otras mujeres: "Una mujer maltratada por ver a Rocío no va a llamar a ese número". "Con qué tipo de mujer nos queremos quedar, con mujeres todo el día llorando y quejándose, castigando de alguna manera a los hombres, yo no. Estas cosas se hablan con tu familia y se quita ese bucle en el que está metida", mantiene Carmen.



"Un día que hable está bien pero todo esto me parece demasiado y sobre todo me parece una falta de respeto por ella misma, por sus hijos, por su familia* todavía no hemos oído hablar a la otra parte así que estemos preparados para todo, probablemente dentro de dos o tres meses esta mujer que hace poco la estaban poniendo como un trapo, ahora la han subido a los altares y puede bajar de los altares también. Si no fuera porque trabajo en los medios os seguro que no lo vería. De todas maneras, si este show sirve para ayudar a alguien bendito sea", afirma tajante.



Consciente de que le van a poner 'fina' por dar su opinión, Lomana confiesa que "no me gusta ser tan crítica pero podría haberos dicho todo lo contrario, pobrecita, cómo lo siento... pero es que no es así, digo todo lo que pienso o no digo nada pero me tiráis de la lengua". "No tengo nada que decir de ella personalmente, parece una chica que está bien, ha sido muy amable conmigo pero luego este tema puntual es el que no estoy de acuerdo pero yo no soy nadie. Yo puedo tener una opinión simplemente, no quiere decir que este yo en posesión de la verdad", concluye.