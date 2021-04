Brasil.- España organizará el X Congreso Internacional de Botánica en 2024 en vez de Brasil

23/04/2021 España acogerá el Congreso Internacional de Botánica en 2024 SOCIEDAD MADRID



España organizará la XX edición del Congreso Internacional de Botánica (IBC) del 21 al 27 de julio de 2024 al no ser posible continuar con la organización del congreso en Brasil, en 2023, por las actuales dificultades sanitarias que atraviesa el país, así como la financiación del evento que iba a tener lugar en Río de Janeiro.



España aspiraba a organizar en Madrid la XXI edición de este evento mundial, que se celebra cada seis años, previsto para 2029, pero la cancelación del IBC de Brasil 2023 y el ofrecimiento subsiguiente que le realizó la International Association of Botanical and Mycological Societies a nuestra candidatura ha llevado a aceptar este reto.



El trabajo que ya estábamos llevando a cabo para preparar el dossier de la candidatura, y que nos había permitido ir adelantando apoyos y contactos, hizo que desde la International Association of Botanical and Mycological Societies nos propusieran tomar el relevo y acoger la próxima edición del IBC con un año de demora, lo que aceptamos de inmediato y, por tanto, se celebrará en julio de 2024", ha indicado el presidente de la Sociedad Botánica Española (SEBOT), Juan Carlos Moreno, que junto el Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se encargarán conjuntamente de su organización.



"Lamentando la situación que ha motivado que los colegas brasileños no vayan a alojar este congreso, el más señero y multitudinario de los que se celebran de Botánica, nos llena de orgullo el voto de confianza recibido, a la vez que de responsabilidad por lograr el éxito que merece la cita, aún con los plazos de organización tan acortados", ha señalado Gonzalo Nieto Feliner, ex director del Real Jardín Botánico y actual vicepresidente de la International Association for Plant Taxonomy (IAPT), que representa al RJB-CSIC en la organización.



Nieto Feliner ha añadido que, "la constitución de SEBOT como organización botánica de referencia ha sido un factor clave, aunque no el único, para que este próximo IBC llegue a España y suponga una oportunidad inmejorable para la comunidad botánica de proyectarse de puertas afuera". M



ientras que Moreno ha apuntado que, "el apoyo decidido de la presidencia del CSIC, de la Secretaría General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación así como de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, han fortalecido nuestroel proyecto".



MADRID COGE EL RELEVO A LA CIUDAD CHINA DE SHENZHEN



El primer Congreso tuvo lugar en París (Francia) en 1900 con la participación de 233 científicos de los cuales 64 llegaron de distintos países. El último organizado, el XIX, tomando el relevo de Melbourne (Australia) en 2011, se celebró en 2017 en Shenzhen (China), y en él participaron 6.850 investigadores, de los que 1.620 eran foráneos, así como 1.981 estudiantes de distintas especialidades. Esta XX edición en Madrid será la primera que se celebre en el sur de Europa y en la cuenca mediterránea.



El IBC tiene el poder y las facultades de alterar el Código Internacional de Nomenclatura para algas, hongos y plantas. Formalmente ese poder reside en la "Sesión Plenaria", pero en la práctica se aprueban las decisiones en la Sección de Nomenclatura. Esa Sección se reúne antes del Congreso durante cinco días y recibe todas las propuestas de modificación del ICBN: incluye ratificaciones y recomendaciones para conservar nombres científicos. Para reducir el riesgo de una decisión minoritaria, la Sección de Nomenclatura adopta cambios con el 60% de la mayoría. Las sesiones de nomenclatura se desarrollarán en el RJB durante la semana previa al IBC.