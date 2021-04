Bolivia.- La Justicia de Bolivia autoriza que el médico particular de Áñez la trate en prisión

14/03/2020 La presidenta autoproclamada de Bolivia, Jeanine Áñez POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA PRESIDENCIA BOLIVIA



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Un juez de Bolivia ha autorizado que el médico particular de la expresidenta Jeanine Áñez la atienda en prisión y haga seguimiento a su estado de salud.



Así lo ha trasladado el equipo de la exmandataria en un comunicado difundido a través de su cuenta en la red social Twitter, donde ha detallado que el juez ya ha notificado a la gobernadora de la cárcel de Miraflores el ingreso del médico, el doctor Pavel Angles, para que este se produzca "sin mayores trámites".



"Manifestamos ante la opinión pública que esta situación puede no ser suficiente y pudiera llegar a afectar aún más el estado de salud de la expresidenta", ha avisado el equipo de Áñez, que, no obstante, ha reconocido que el ingreso de su médico en prisión es un "avance". "Esperamos sólo cumplan (las autoridades penitenciarias) su palabra, en respeto de los Derechos Humanos de Áñez", han agregado.



De forma paralela, han agradecido "las gestiones realizadas" por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que la expresidenta reciba tratamiento desde el penal bajo supervisión de su médico particular.



En el comunicado también se detalla que el doctor Angles ha sugerido, mediante un certificado médico, que la exmandataria debería ser internada en una clínica para recibir un tratamiento "adecuado", algo "respaldado por exámenes de laboratorio". A juicio del facultativo, "el sistema penitenciario sensiblemente no posee los equipos y personal médico requerido a ese fin".



Sin embargo, han lamentado que las autoridades penitenciarias bolivianas "se han negado a aceptar las recomendaciones del doctor Angles, incluso tergiversando declaraciones e indicaciones".



A principios de esta semana, Áñez solicitó salir de prisión para ser hospitalizada por sufrir una infección urinaria severa. Tras ello, la Dirección General del Régimen Penitenciario de Bolivia informó de que la expresidenta se ha negado a recibir atención médica en la cárcel.



Áñez permanece en prisión desde el 13 de marzo, acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su rol en el marco de la crisis política de 2019.