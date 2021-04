Benoît Paire, descartado para Juegos de Tokio por su comportamiento

Benoît Paire, 35º jugador del ránking mundial de tenis masculino (ATP) y actual número cuatro francés, no podrá aspirar a una selección para los Juegos Olímpicos de Tokio por "la reiteración de comportamientos profundamente inapropiados", anunció el viernes la Federación Francesa de Tenis (FFT).

"Teniendo en cuenta la reiteración de comportamientos profundamente inapropiados por parte de Benoît Paire, el Comex (Comité Ejecutivo) de la FFT, a propuesta del DTN (director técnico nacional) Nicolas Escudé y de acuerdo con Sebastien Grosjean, capitán del equipo de Francia de Copa Davis, decidió descartar al jugador de una posible selección para los próximos Juegos Olímpicos", afirmó la Federación Francesa.

Detrás de esta decisión están los problemas de conducta y las declaraciones efectuadas por Benoît Paire en las últimas semanas, especialmente en los torneos de Buenos Aires y Montecarlo.

A principios de marzo, en la capital argentina, Paire (31 años) perdió en su primer partido ante el local Francisco Cerúndolo (4-6, 6-3, 6-1).

Lo hizo además con un comportamiento que llamó la atención, escupiendo sobre una marca en conflicto juzgada en su contra por el árbitro, estuvo gritando y saboteó su propio final de partido, incluyendo la bola de partido que perdió con una doble falta.

En redes sociales agravó la provocación, publicando una fotografía de su página de la web de la ATP mostrando los 8,5 millones de dólares de ganancia en su carrera.

En Montecarlo también perdió en primera ronda, ante el australiano Jordan Thompson, por 6-4, 6-7 (3/7) y 7-6 (7/5).

"Que gane o pierde me da igual, totalmente. Ganar o perder en unas condiciones así, no me importa", afirmó en alusión a las restricciones contra el covid-19 y la ausencia de público en la grada.

"Me embolso 12.000 euros (por participar en el torneo) para estar tranquilo en el hotel y luego me vuelvo a casa", añadió.

