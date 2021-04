Beneficio de vacuna de Astra varía según edad y tasa de contagio

(Bloomberg) -- El regulador de medicamentos de la Unión Europea emitió un nuevo análisis sobre la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca PLC que probablemente reafirmará la decisión de algunos Gobiernos de no usarla en personas jóvenes.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) informó en el análisis actualizado que los beneficios de la vacuna superan los riesgos. Pero la investigación también mostró que el equilibrio depende fuertemente tanto de la edad como de la cantidad de virus que circule en la población.

A una tasa media de contagios diarios –definida como 401 casos por cada 100.000 habitantes–, la vacuna evitaría que 37 personas de entre 20 y 29 años por cada 100.000 fueran hospitalizadas por covid, pero probablemente resultaría en 1,9 casos de trombos en el mismo grupo. Para las personas mayores de 80 años, los resultados son muy diferentes: con una prevención de 332 hospitalizaciones y menos de 1 caso de trombo.

Si la propagación del virus es baja, el riesgo de efectos secundarios supera la posible prevención de muerte o ingreso a salas UCI en personas menores de 50 años, según la revisión. Sin embargo, la vacuna sí protegería contra la hospitalización.

Varios países de la UE ya han limitado su uso de la vacuna de Astra, y la mayoría solo la está administrando a personas a partir de los 60 años. Esa medida ahora parece más justificada en base a la nueva revisión de la EMA.

Sin embargo, el regulador dijo que es demasiado pronto para un cambio amplio en la recomendación sobre la vacuna y que no hay suficiente evidencia para una evaluación completa de los beneficios y riesgos de la vacuna.

“Debemos evaluar todos los beneficios en su conjunto y analizar todos los escenarios”, dijo Peter Arlett, jefe de análisis de EMA.

