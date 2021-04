Apple lanzará programa para que sus empleados reciban vacuna

(Bloomberg) -- Apple Inc. está lanzando un programa para ayudar a los empleados a vacunarse contra el covid-19, según personas con conocimiento del asunto.

La compañía está trabajando con Walgreens Boots Alliance Inc. para vacunar a los trabajadores en las oficinas de Apple. El gigante tecnológico de Cupertino, California, está lanzando un sitio web para que el personal agende la cita. La compañía le dijo previamente al personal que, como empresa privada, no tenía acceso a vacunas contra el covid-19 para miembros del personal. Sin embargo, la disponibilidad de vacunas en California se ha expandido considerablemente y todos los residentes del estado ahora son elegibles para recibir la vacuna.

Anteriormente, Apple alentó a los empleados a vacunarse, ofreciendo licencias de incapacidad por los días perdidos al recibir la vacuna y para recuperarse de los síntomas. Este nuevo programa voluntario puede alentar a más miembros del personal a regresar a las oficinas de Apple en los próximos meses. No obstante, la compañía aún no ha pedido a los empleados que regresen, ni se requiere un retorno inminente por inscribirse a la vacunación a través del programa, dijeron las personas. Pidieron no ser identificadas pues los asuntos son privados. Una portavoz de Apple confirmó la iniciativa.

Apple no es la primera gran empresa que ayuda a sus empleados a recibir la vacuna. Amazon.com Inc. ha estado vacunando a trabajadores de primera línea. Otros gigantes tecnológicos como Facebook Inc. y Google han apoyado la distribución de vacunas para el público en general, especialmente en comunidades marginadas. Apple agregó recientemente un botón en su aplicación Maps para ayudar a los usuarios a encontrar centros de vacunación.

A diferencia de algunos rivales, Apple no ha dicho públicamente cuándo se espera que los empleados regresen a las oficinas, pero el director ejecutivo, Tim Cook, indicó al personal que anticipa que un mayor número de empleados comenzará a regresar en junio.

“Nada reemplaza la colaboración cara a cara, pero también hemos aprendido mucho sobre cómo trabajar fuera de la oficina sin sacrificar la productividad o los resultados”, dijo al personal el año pasado. Cierto personal ha trabajado desde la oficina desde el comienzo de la pandemia. Algunos ingenieros también regresaron hace meses, durante un número limitado de horas por semana.

