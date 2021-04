Antonia Dell'Ate se posiciona con Rocío Carrasco y llama "maltratador" y "mentiroso" a Alessandro Lequio

14/10/2020 Antonia Dell'ate, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Alessandro Lequio ha sido uno de los colaboradores más críticos con el testimonio de Rocío Carrasco desde que se estrenó su serie documental, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', lo que le ha convertido en involuntario protagonista de la polémica en los últimos días.



Y es que, después de que Rocío afirmase que no la afectaban las palabras de Lequio porque "perro no come perro", insinuando que si defendía a Antonio David Flores es porque es igual a él, el italiano no dudaba en responderle este jueves en 'El programa de Ana Rosa'. Muy tranquilo, el ex de Ana Obregón ha asegurado que él "nunca, nunca, nunca" había sido ni acusado ni juzgado por maltrato, señalando que sus críticas a la hija de Rocío Jurado no significaban, en ningún caso, que suexmarido fuese "santo de su devoción" ni defendiese su postura.



Unas palabras que han tenido rápida respuesta por parte de Antonia Dell'ate, que a través de su cuenta de Instagram y con el vídeo con las declaraciones de Lequio negando que nunca hubiese sido acusado de maltrato de fondo, ha llamado a su exmarido mentiroso y la ha comparado con Pinocho.



Denunciando que "determinada prensa" ha escondido su verdad y lleva aguantando "30 años de mentiras defendiendo lo indefendible", Antonia no ha dudado en acusar a su exmarido de hacer parte de "un circo mediático", llamando públicamente a Alessandro "mi verdugo, mi ex maltratador".



Además, denunciando que en un plató "se hacen juicios paralelos", la modelo italiana ha asegurado tener "pruebas" y hechos de sus duras acusaciones que ha llevado a los tribunales y ha adjuntado en su ataque público a Lequio documentos que probarían su condena por presunto maltratador.



Por el momento, Alessandro no se ha pronunciado públicamente sobre este durísimo ataque de la madre de su hijo Clemente.