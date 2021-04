AMP.- México.- La Cámara Baja aprueba la reforma del poder judicial que alarga el mandato del presidente del Supremo

22/10/2020 La Cámara de Diputados de México. POLITICA CENTROAMÉRICA LATINOAMÉRICA MÉXICO INTERNACIONAL EL UNIVERSAL / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



López Obrador aplaude la decisión y recalca la necesidad de sacar el proyecto adelante



Zaldívar asegura que ejercerá el cargo durante el periodo para el que fue electo



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La Cámara de Diputados de México ha aprobado la reforma del poder judicial que permitirá ampliar el mandato del presidente del Tribunal Supremo, Arturo Zaldívar, otros dos años.



El pleno ha ratificado así el proyecto, que había pasado previamente por el Senado, con 260 votos a favor, 167 en contra y dos abstenciones, según informaciones del diario 'Milenio'.



Así, tras cinco horas de debate, se ha decidido que el mandato de Zaldívar se podrá alargar hasta 2024 a pesar de las advertencias de algunos diputados, que aseguran que ampliar dicho mandato podría ser inconstitucional.



Los diputados opositores habían presentado previamente 553 quejas sobre el proyecto de ley. Para muchos de ellos la medida atenta contra la división de poderes y sería, en palabras del diputado Juan Carlos Romero, el "principio de la autocracia".



"Hoy hago un llamado comedido al criterio prudencial del ministro Zaldívar, porque es momento de definirse: o está con México y con la Constitución o está con el presidente; se tiene que desligar, por dignidad personal, dignidad ética, dignidad legal y dignidad institucional", ha dicho.



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha respaldado dicha ampliación, tal y como había hecho en anteriores ocasiones, y ha insistido en que hacen falta este tipo de reformas.



"Hace falta transformar, y si no es por el presidente de la Corte seguiría lo mismo", ha aseverado antes de matizar que existe una oposición que "domina". "Hace falta la reforma del poder judicial y que la encabece el presidente", ha dicho. Para él, así "habrá posibilidades de que se avance en ese sentido".



Sobre la posibilidad de recurrir la decisión, López Obrador ha indicado que la oposición podrá presentar un recurso. "Los opositores tienen la posibilidad de ir al poder judicial, declarar que es inconstitucional y que la autoridad competente sea la que resuelva el asunto", ha afirmado. Sin embargo, les ha pedido "no ser cómplices de la corrupción".



Por Morena, el partido gubernamental, el diputado Alfredo Aispuro ha subrayado que la nueva ley propone mecanismos enfocados a combatir el nepotismo en los procesos de designación de jueces y magistrados.



"El nuevo marco normativo evitará y erradicará la corrupción dentro del Poder Judicial, instaura evaluaciones exhaustivas para el ingreso, permanencia y separación de la carrera judicial, asegurando la eficacia, eficiencia y calidad de la administración de justicia", ha afirmado.



El texto legislativo prevé incorporar mecanismos y procedimientos transparentes en los procesos de designación del personal adscrito al poder judicial, además de consolidar la unidad general de investigación de responsabilidades administrativas de ese sector.



Además, considera la creación de órganos especializados en procedimientos jurisdiccionales del ámbito penal, consolidar los plenos regionales, separar los aspectos referentes a la carrera judicial y dar paso a la expedición de una ley especializada en la materia.



EJERCERÁ EL CARGO POR EL PERIODO PARA EL QUE FUE ELECTO



Tras conocer la decisión de la Cámara, el propio Zaldívar ha dado las gracias a los diputados, si bien ha aclarado que su intención ejercer el cargo en cuestión durante el periodo de tiempo por el que fue electo.



El magistrado ha explicado así que la reforma contempla una ampliación del cargo de presidente del Supremo, pero no de su periodo como magistrado. "Ejerceré el cargo de presidente por el periodo por el cual fui electo por mis pares y estaré a la determinación del Supremo respecto al precepto en cuestión", ha subrayado sobre posibles recursos.



En esta línea, ha aclarado que aunque en un artículo transitorio de la reforma se amplía la duración de su mandato como presidente, "no se extiende el plazo de encargo como magistrado".



Además, ha incidido en que el Consejo de la Judicatura Federal no ha participado en la elaboración de la reforma, "sino que se trató del resultado de la discusión de los legisladores".



"La aprobación de la nueva legislación da vida a una reforma judicial de gran calado y envergadura, la más trascendente desde 1994, la cual permitirá tener un poder judicial renovado y fortalecido que cumpla con la promesa de alcanzar una justicia expedita y más cercana a la gente", ha expresado.



También ha destacado que los méritos de la reforma en cuestión son "indiscutibles" y "producto de años de trabajo y de amplio consenso".