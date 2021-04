América de Cali y Millonarios abren la carrera por el título de la liga

En la imagen, un registro de una actuación de los jugadores de América de Cali. EFE/Gabriel Aponte/Archivo

Bogotá, 23 abr (EFE).- América de Cali y Millonarios, dos de los más importantes equipos del país, abren este sábado en el estadio Pascual Guerrero de Cali los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana en la que todos los equipos arrancan de cero.

"Los Diablos Rojos", dirigidos por el argentino Juan Cruz Real, no tienen sus mejores días. El miércoles pasado Cerro Porteño lo derrotó 2-0 en Copa Libertadores, lo que supone un golpe anímico para el plantel que, además, sufrió hasta último momento para lograr un cupo a los cuadrangulares semifinales.

En esta fase los equipos fueron divididos en cuatro grupos que disputarán partidos de ida y vuelta. Los ganadores de cada una de las liguillas avanzan a las semifinales.

El América de Cali respira un aire enrarecido porque en los círculos del equipo se da casi por cumplido que Cruz Real dejará en breve el equipo debido a los resultados adversos en la liga y en la Libertadores en la que el miércoles pasado perdió 0-2 con el paraguayo Cerro Porteño.

Millonarios, por el contrario, goza de cabal salud porque mejoró su rendimiento en los tres últimos juegos de la fase de todos contra todos y, además, no tiene el desgaste de los que atienden simultáneamente la liga, la Copa Libertadores o la Sudamericana.

Por otro lado, el domingo medirán fuerzas deportivas Junior, al mando del entrenador Luis Amaranto Perea, e Independiente Santa Fe, que tiene como estratega al también colombiano Harold Rivera.

Este es el segundo de cuatro partidos entre estos dos equipos. El viernes en Copa Libertadores igualaron 1-1.

"Los Tiburones" tienen una de las mejores nóminas de Colombia pero no han logrado armar un equipo sólido que les dé entera tranquilidad.

Otro de los lance llamativos es el que protagonizarán Equidad y Atlético Nacional, que tiene como técnico a Alexandre Guimaraes quien logró armar un equipo que terminó de primero en la fase anterior de la liga.

"Los Verdes" derrotaron el jueves 2-0 a Universidad Católica de Chile en Copa Libertadores, mientras que Equidad cayó 2-1 entre el brasileño Gremio en la Sudamericana.

El técnico de La Equidad, Alexis García, espera poder contar para el juego del domingo con el creativo Stalin Motta, lesionado en el partido contra Gremio.

Mientras tanto el Deportes Tolima recibirá en Ibagué al Deportivo Cali que tiene como timonel al uruguayo Alfredo Arias al que la afición sacude con fuertes críticas por no mostrar un juego agradable y por que carece de gol.