Alfonso y Kiko, los dos últimos en cobrar la pensión de Barcelona 92

Los exjugadores Alfonso Pérez y Kiko Narváez (en la imagen) son los únicos integrantes de la selección española de fútbol que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 que aún no han cobrado la pensión que La Caixa prometió a los deportistas medallistas cuando cumplieran los 50 años. EFE/Juanjo Martín/Archivo

Barcelona, 23 abr (EFE).- Los exjugadores Alfonso Pérez (Getafe, 1972) y Kiko Narváez (Jerez de la Frontera, 1972) son los únicos integrantes de la selección española de fútbol que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 que aún no han cobrado la pensión que La Caixa prometió a los deportistas medallistas cuando cumplieran los 50 años.

Los otros 18 integrantes ya han superado la barrera del medio siglo de vida y han recibido la pensión de la denominada 'Libreta Campeones', que va de los 30.000 a los 600.000 euros de un total de 50 millones de euros que la entidad bancaria está dedicando a los principales deportistas españoles de Barcelona 92, los cuales pueden escoger entre el cobro en un solo pago y la retribución vitalicia.

"Aún tengo pendiente cobrar esa libreta. Al ser el más joven de todos los de esa selección seré el último en hacerlo", dice a EFE Alfonso, quien hizo pareja atacante precisamente con Kiko durante esos Juegos. "Todavía conservo la libreta. Aparte de cobrar el dinero me la quedaré de recuerdo", añade.

El exfutbolista getafeño, que disputó la competición con tan solo 19 años, marcó uno de los goles de España en esos Juegos y jugó cinco de los seis encuentros (estuvo sancionado ante Ghana), incluida la final ante Polonia en el Camp Nou. Concretamente, batió a la selección de Catar en el tercer partido de la fase de grupos, disputado en el Luis Casanova de Valencia.

"Considero que esa medalla de oro es el éxito más importante de mi carrera futbolística. Y eso que he ganado una Liga y dos Copas del Rey, pero ganar una medalla de oro olímpica es algo que difícilmente se puede repetir, un jugador de fútbol solo tiene la oportunidad de ganarla una vez en la vida", sentencia Alfonso.

La Caixa entregó 676 'Libreta Campeones', un proyecto impulsado en 1988 con la colaboración del Comité Olímpico Español (COE), entre los deportistas españoles de Barcelona 92 y, según explican a EFE fuentes de CaixaBank (el nombre actual de la entidad bancaria), "el 82% de los deportistas ya las han cobrado" al haber superado el medio siglo de vida.

"Entre las condiciones necesarias para acceder a la 'Libreta Campeones' se encontraba la consecución de récords absolutos (nacionales, europeos o mundiales), medallas en campeonatos internacionales, y la obtención de medalla o la cuarta y quinta plaza en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92", informan los responsables de la entidad bancaria.

Los objetivos con los que se creó el proyecto fueron "estimular y reconocer el esfuerzo diario de los deportistas colaborando en su seguridad económica en el momento de la jubilación, en la mayoría de los casos no garantizada por su actividad deportiva" y "fomentar, incentivar y contribuir al éxito del deporte español entre los Juegos Olímpicos de Seúl 88 y Barcelona 92".

La entidad bancaria considera que el primer objetivo "se está consiguiendo en cuanto al número de atletas que ya están gozando de estos beneficios tras su retirada como deportistas profesionales" y que "esta iniciativa se convirtió en el proyecto privado más importante en la historia del deporte español".

Sus responsables también opinan que se está logrando el segundo objetivo: "El proyecto 'Libreta Campeones', junto a la creación del plan ADO, en el cual CaixaBank también fue un actor imprescindible, han llevado al deporte español a un nuevo puesto en el panorama internacional como potencia deportiva de referencia".

Es un hecho que los Juegos Olímpicos de Barcelona supusieron un punto de inflexión para el deporte español, el cual desde entonces a nivel olímpico incrementó el número de deportistas y de medallistas de forma muy notoria.

"Iniciativas como estas ayudan e incentivan a los deportistas, sobre todo a los de modalidades en las que sus protagonistas no tienen muchos recursos para optar a una medalla y que, en caso de conseguirla, no les sirve para obtener los mismos recursos económicos que los futbolistas. Seguro que les irá muy bien tener este plan de jubilación", considera Alfonso.

El exdelantero del Real Madrid, el Barcelona, el Betis, el Olympique de Marsella y la selección española cumplirá 50 años el 26 de setiembre de 2022.