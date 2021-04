Alertan sobre el uso de plaguicidas en El Salvador y piden su prohibición

De acuerdo con la organización, en El Salvador 80.000 toneladas de fertilizantes y 4.300 toneladas de plaguicidas son importadas cada año. EFE/Iván Villanueva/Archivo

San Salvador, 22 abr (EFE).- Miembros de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) alertaron este jueves sobre el uso de plaguicidas en las tareas agrícolas en El Salvador y piden a las autoridades correspondientes la prohibición de su uso por los "impactos negativos" en agricultores y poblaciones aledañas a las áreas de cultivo, especialmente de caña de azúcar.

De acuerdo con la organización, en El Salvador 80.000 toneladas de fertilizantes y 4.300 toneladas de plaguicidas son importadas cada año.

Estos, según la fuente, se aplican a los cultivos "sin ningún control que sea efectivo y sin tomar en cuenta "los peligros que suponen para la salud humana y el medio ambiente".

Señalaron en una conferencia de prensa que la carga inducida por el uso intensivo de plaguicidas repercute en la salud de los agricultores y supone impactos diferenciados en la niñez y en las mujeres.

Los productos agrotóxicos son responsables de la intoxicación directa de 1 de cada 1.000 salvadoreños por año, lo que supone 94,6 casos de intoxicación por cada 100.000 habitantes, cifras que no tienen en cuenta el impacto de los plaguicidas para la proliferación de enfermedades como el cáncer y anomalías congénitas, indicaron.

Además, señalaron que El Salvador permite el uso de plaguicidas que están prohibidos en otros países, por su relación probable o probada con el desarrollo del cáncer, de efectos degenerativos en el cerebro de los niños, el parkinson y la insuficiencia renal.

Los ambientalistas explicaron que, de acuerdo con una investigación de la UNES, las personas empleadas para fumigar los cultivos de caña de azúcar están expuestas a dosis "inaceptables y sumamente preocupantes" de plaguicidas, ya que no tienen ni la información previa, ni el equipo, ni las condiciones necesarias de garantía de la salud para realizar su trabajo.

Añadieron que los impactos no solo son para las personas que trabajan directamente en los cultivos de caña de azúcar, sino también para la población que vive en comunidades aledañas a estas plantaciones.

Por lo anterior, los expertos exhortaron al Gobierno de El Salvador a prohibir todo tipo de plaguicidas y pidieron la creación de un comité técnico interdisciplinario para el estudio de importación y uso de dichos químicos.

Llamaron, en el marco del Día de la Tierra, a que se realice a nivel nacional un monitoreo sobre los niveles de contaminación, afectaciones a la población y al medio ambiente derivadas del uso "excesivo" de agroquímicos.