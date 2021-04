Alemania usará la Sputnik V si la apruebe la UE y pide vacunas para todo el mundo

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, este viernes en Belgrado. EFE/EPA/ANDREJ CUKIC

Belgrado, 23 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, manifestó este viernes que su país usará la vacuna rusa Sputnik cuando sea aprobada por la Unión Europea, pero opinó que la atención que se presta a ese fármaco es exagerada en comparación con otros productos mucho más usados.

"Siempre hemos dicho que, si es aprobada por la UE, no veo por qué no la usaríamos", dijo Maas durante una rueda de prensa en Belgrado.

El ministro condicionó su empleo a que la Agencia Europea del Medicamento tenga la información necesaria sobre ese producto.

Maas, que se reunió con el presidente serbio, Aleksandar Vucic, matizó que la atención que se le está prestando a Sputnik no está justificada en relación con el número de dosis de otros productos.

Así, comparó las 30 millones de unidades del fármaco ruso que Alemania evalúa comprar con las 60 millones de dosis que fabrica cada mes el laboratorio alemán BioNTech junto a la farmacéutica estadounidense Pfizer.

Maas señaló que Alemania ha vacunado proporcionalmente al tripe de ciudadanos que Rusia e indicó que se vigilará la capacidad de distribución del productor ruso, dados los problemas de entrega de otros fabricantes en el pasado.

El ministro afirmó que está "profundamente convencido" de que la mejor manera de superar la pandemia es que haya un "reparto equitativo de vacunas en todo el mundo" y añadió que esa es la postura común en la Unión Europea.

"Estaremos seguros si todo el mundo es vacunado", afirmó y recordó que Alemania ha aportado 2.500 millones de euros al programa internacional Covax que han distribuido 40 millones de vacunas en países con menos recursos.