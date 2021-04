Alemania da luz verde a sus ciudadanos para visitar la República Dominicana

Vista general del Malecón Center y del hotel Catalonia en la avenida del malecón en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 23 abr (EFE).- Alemania decidió incluir a la República Dominicana entre los países que sus ciudadanos pueden visitar tras la reducción de la incidencia de la pandemia en esa nación caribeña, afirmaron este viernes las autoridades dominicanas.

"Alemania se abre a República Dominicana", dijo el ministro de Turismo dominicano, David Collado, en rueda de prensa acompañado de la vicepresidenta del país, Raquel Peña; del canciller Roberto Álvarez, y del embajador alemán en Santo Domingo, Volker Pellet.

Collado dijo que antes de la pandemia, su país recibía unos 260.000 turistas alemanes, y que estos representan el 15 % de los viajeros extranjeros que visitan la provincia de Samaná (noreste).

El funcionario afirmó que la positividad de la covid-19 en los aeropuertos dominicanos es de 1 %, mientras que la registrada entre los turistas estadounidenses y europeos que visitan el país es "de apenas un 0,9 %".

En tanto que la vicepresidenta Peña informó que el Gobierno dispuso el "inicio inmediato" de la vacunación contra el covid-19 de "todo el personal" que trabaja en los hoteles dominicanos.

"Los turistas alemanes y de todos los lugares, puedan contar con esa garantía de que vacunaremos a quienes trabajan en los hoteles y centros turísticos del país", aseguró Peña, quien es la responsable del Gabinete de Salud de la nación.

El embajador Pellet dijo "hoy es un gran día" para nuestros países, al confirmar la decisión del Gobierno alemán de liberar a la República Dominicana de la lista de países con riesgo de contagio de coronavirus.

"Esta decisión no es permanente, por lo que todos tenemos que seguir luchando para mantener las medidas apropiadas y esta nueva decisión de inocular a quienes trabajan en los hoteles se recibirá en Alemania con mucha alegría", afirmó el diplomático.

El ministro Collado dijo que la reciente decisión de Estados Unidos de no recomendar a sus ciudadanos visitar a República Dominicana por el peligro de contagiarse de covid-19, "no afectará al turismo del país".

Aseguró que lo que hizo el Gobierno estadounidense fue "homologar" sus datos con los de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en los que el país caribeño figura como un lugar de riesgo.

"Esto no nos afectará, tenemos el índice de niveles de contagio más bajo de toda la región, incluso, por debajo del de Estados Unidos", refirió el funcionario, quien reveló que 233.000 turistas han visitado el país en lo que va de año.

El turismo ha sido durante años la principal fuente de divisas de la nación caribeña, aunque el renglón colapsó el año pasado debido a la pandemia.