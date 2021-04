Alejandro Sanz.- Nace 'Agentes Solidarios', un proyecto social de mediadores de DKV que cuenta con la implicación de Alejandro Sanz

23/04/2021 Nace 'Agentes Solidarios', un proyecto social de mediadores de DKV que cuenta con la implicación de Alejandro Sanz. Nace 'Agentes Solidarios', una iniciativa impulsada por los mediadores del canal de gran distribución de DKV para apoyar proyectos solidarios, que cuenta con la implicación del artista Alejandro Sanz y que estará bajo el paraguas de Medialia, programa que impulsa la responsabilidad social corporativa entre los colaboradores de DKV. POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA DKV



La iniciativa, que cuenta con el apoyo de DKV, contempla que los agentes que participen aporten una cantidad económica por cada nueva póliza a una de las entidades sociales seleccionadas, según ha explicado en un comunicado la compañía.



De esta forma, además de contribuir a los objetivos sociales de las mismas, los mediadores "mejoran el vínculo con sus clientes al sentir que contribuyen al propósito de la compañía: hacer un mundo más saludable".



'Agentes Solidarios' contará con el soporte del artista español Alejandro Sanz, quien protagonizará la campaña. Sanz es una persona con una amplia trayectoria solidaria vinculada a diferentes proyectos sociales.



DKV ha subrayado que el objetivo del programa es colaborar con proyectos sociales y medioambientales de diferentes entidades sociales vinculadas a las causas que defiende la compañía: obesidad infantil, salud de la mujer, inclusión y medioambiente.



Los cinco grandes proyectos que se podrán apoyar son: garantizar la alimentación de la infancia y adolescencia más vulnerable y prevenir la obesidad infantil, de la mano de Ayuda en Acción; acompañamiento a personas mayores que sufren soledad no deseada, con Amigos de los Mayores o formación para la inclusión laboral para mujeres con discapacidad con la Fundación Integralia DKV.



También se podrá apoyar la integración social y laboral de personas con discapacidad, con la Fundación Universo Accesible que gestiona el prestigioso Restaurante Universo Santi, o se podrá colaborar con la plantación de árboles para combatir el cambio climático con la Fundación Plant for the planet.



'Agentes Solidarios' calcula recaudar "entre 500.000 y 700.000 euros al año y distribuirlos entre estas cinco entidades". Los agentes que han lanzado y se comprometen con esta iniciativa social son Futureland, VRFA, Plus Contacto, LeanUp Development, EOS Marketing, Hispasalud Quality, Agencia B12, Valores Responsables, Grupo GSS, Spartan, Omniacc, Uniglobal, Parachrom, Comdata Group, Grupo V3, Grupo BeCall y OKdiga. Se puede consultar más información en 'www.saludysolidaridad.es'.



ACTIVISTAS DE LA SALUD



En marzo de 2020, DKV presentó su nuevo posicionamiento de marca 'Activistas de la Salud' en la que apela directamente a la sociedad a "involucrarse de manera directa en causas como el cuidado del medio ambiente, la inclusión de las personas con discapacidad, la alimentación saludable, la lucha contra la obesidad infantil y el bienestar de la mujer".



DKV impulsa "desde hace tiempo iniciativas relacionadas con estas causas" para divulgar y promover acciones que mejoren la salud y el bienestar de las personas y del planeta.



Proyectos como '#LaHoraDeCuidarse' con el Club de las Malasmadres, que promueve que las mujeres dediquen tiempo a su cuidado personal; '#DKVapptívate' de prevención de la obesidad infantil; el Observatorio DKV de Salud y Medioambiente y la Fundación Integralia DKV son ejemplos de ello.



En España, DKV está implantado en todo el territorio nacional con una amplia red de oficinas de seguros de salud y consultorios, donde trabajan casi 2.000 empleados que dan servicio a cerca de dos millones de clientes.