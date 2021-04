Aganzo: "No vamos a permitir que nadie amenace a jugadores por la Superliga"

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo (c), el secretario general de la AFE, Diego Rivas (i), y el vocal José Antonio Camacho, dan una rueda de prensa este viernes en Madrid. EFE/Víctor Lerena

Madrid, 23 abr (EFE).- David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), declaró este viernes que las decisiones unilaterales para crear la Superliga "no son buenas", reconoció que si "hay un problema se debe solucionar con consenso" y criticó que la UEFA haya amenazado a los futbolistas con no acudir con sus selecciones si jugaran esa competición, algo que dijo no van a permitir.

Aganzo fue reelegido presidente de AFE tras ganar en "unas elecciones históricas" a la candidatura de Gaizka Toquero. De un censo de 11.908 futbolistas con derecho a voto, la candidatura de Aganzo obtuvo 3.079 votos y la de Toquero 1.808, según el resultado definitivo facilitado por la Comisión Electoral.

"Es una candidatura con gente nueva, con muchas ganas, con ilusión y tenemos todo tipo de perfiles. Han sido unas elecciones difíciles y ahora estamos intentando emprender acciones legales ante personas que han hecho acusaciones falsas y que han podido dañar el sindicato y mi propia candidatura", dijo Aganzo, en conferencia de prensa.

Entre los objetivos de este mandato, según comentó Aganzo, están los de "impulsar la nueva Ley del Deporte, modernizar AFE en todos los sentidos, hacer una transformación digital, de márketing y de imagen nivel internacional, realizar una gala AFE, tener en el futuro una casa del futbolista y ser cercanos".

Sobre la Superliga creada por doce clubes europeos, entre ellos tres españoles (Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona), y desmontada en apenas 48 horas, Aganzo dijo "no estar a favor ni en contra".

"Las decisiones unilaterales no son buenas. No tenemos ningún tipo de información y a los futbolistas se les tiene que dar esa fuerza para opinar de todos los temas. Hay que mejorar el fútbol, hay muchas cosas que cambiar, pero hay que sentarse a la mesa y mirar por el bien del fútbol", señaló.

"Hay un tema económico y deportivo y no podemos separarnos. Hay que ir de la mano. El fútbol es un mundo bonito y hay que cuidarlo", opinó Aganzo, que criticó la decisión de la UEFA de "amenazar" a los futbolistas que jugaran la Superliga con no poder jugar después con sus selecciones.

"No podemos permitir que la UEFA denuncie a los futbolistas por jugar esta Liga. Los futbolistas tienen que estar con los clubes, ejercer su trabajo y hacerlo lo mejor posible. No permitimos que haya ningún tipo de amenaza de nadie. Es cierto que hay que cambiar algunas cosas pero los clubes que han salido tienen sus ideas y hay que buscar una solución para todos", confesó.

"Todos queremos un fútbol mejor pero amenazas o decisiones de este calibre no benefician a nadie. Hay un problema porque hay gente a disgusto con la manera del fútbol a nivel internacional, pero también creo que hay una solución. Esto es un proceso más de mejorar el fútbol y ahora no podemos permitir que el fútbol se parta en dos", manifestó.

"Hay gente externa al fútbol que está tomando decisiones y manejando el fútbol. Nosotros tenemos que dar un paso adelante porque también decidimos y queremos que se cuente con los futbolistas. Somos un sindicato libre", apuntó.

La nueva Junta Directiva de AFE estará encabezada por Aganzo como presidente, junto a Diego Rivas (secretario general), José Luis Morales (vicepresidente), Jordi Alba (vicepresidente), Lucas Pérez (vicepresidente), Silvia Meseguer (vicepresidenta) y Jade Boho (vicepresidenta).

Los vocales serán José Antonio Camacho, Adrián González, Juan Manuel Marrero, José Verdú 'Toché', Daniel Giménez, Javier López, Ruth Acedo e Ismael Gil. EFE

