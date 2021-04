4 libros para celebrar el Día Internacional del Libro también en la cocina

23/04/2021 Potato and carrot latkes in Susan Shulman Pertnoy's kitchen as she showcases dishes for Rosh Hashanah on Wednesday, September 10, 2014 in North Palm Beach. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



En el último año, especialmente, hemos descubierto los placeres que esconde el mundo gastronómico y muchos españoles nos hemos lanzado a crear y degustar nuevos platos como vía de escape y entretenimiento durante la pandemia. Asimismo, más del 90% de los españoles afirma que, con la paulatina vuelta a la normalidad, continuará cocinando igual o más que previamente.



Gracias a estas nuevas tendencias y hábitos, los libros gastronómicos se han convertido en un éxito de ventas. Por ello, Thermomix recomienda 4 libros que no pueden faltar en una cocina. ¿Ya sabes a quien regalar cada uno de ellos? ¡Descúbrelo!



1. PRÁCTICO Y CREATIVO



Si este libro pudiera hablar, diría: ¡Sorpresa! En cada página hay algo nuevo que descubrir. Las 60 recetas incluidas se dividen en dos versiones: prácticas, para cocinarlas una y otra vez en el día y a día, y creativas, para hacer de recetas sencillas platos realmente extraordinarios para una ocasión especial. Para ello, tan solo hará falta jugar con los ingredientes, las técnicas culinarias y el emplatado.



Además, encontraremos decenas de recetas internacionales que convierten este libro en un auténtico viaje a través de los sabores.



2. REPOSTERÍA. LA VIDA ES DULCE



Los dulces no solo son un antojo, también son parte de lo que somos, de nuestras raíces. Es una forma de mostrar cariño por los nuestros, de pasar momentos inolvidables en la cocina y de acompañar la mejor de las sobremesas. Es ilusión a cucharadas bien colmadas. Y varias pizcas de pasión y creatividad.Con solo abrir este libro nos trasladaremos a la cocina de la infancia, cuando nuestras abuelas nos cocinaban rosquillas y torrijas. Pero también encontraremos nuevas ideas y sabores, los de nuestros próximos cumpleaños, reuniones y comidas familiares. Incluso veremos aparecer deliciosos desafíos que nunca nos habríamos imaginado preparando. Y es que 120 recetas dulces dan para muchos momentos de felicidad.



3. DISNEY Y THERMOMIX. CREANDO MAGIA JUNTOS



Este libro tan especial une la magia del mundo Disney con la cocina infantil, divertida y sencilla de Thermomix*. El libro reúne 40 recetas llenas de magia y sabor, así como 8 divertidas manualidades, creadas para hacer que los niños construyan recuerdos inolvidables en torno a la cocina acompañados de los mejores compañeros de juegos: Mickey, Elsa, Mowgli, Winnie The Pooh, etc.



Sin duda, un regalo ideal para compartir un tiempo maravilloso en familia y que hará especial ilusión a los más pequeños de la casa. Como decía Remy en Ratatouille, "si somos lo que comemos, comamos entonces algo bueno". Y en este libro encontraremos decenas de recetas deliciosas.



4. PIZZA PARTY



¡El nuevo libro de Thermomix*! Con él descubriremos todos los secretos para cocinar auténticas pizzas italianas y americanas, calzones, focaccias y otras variantes. Conoceremos los ingredientes básicos para preparar la masa, dominaremos las técnicas de reposo para lograr pizzas esponjosas por dentro y crujientes por fuera, aprenderemos a manejar el horno con maestría para conseguir un horneado perfecto y disfrutaremos de trucos infalibles para hacer que nuestras pizzas sean las de un auténtico pizzaiolo.



A lo largo de sus 53 recetas, trabajaremos con los ingredientes más variados, vistosos y sabrosos para hacer de nuestras pizzas la envidia de todo el que la pruebe.