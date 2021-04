0-1. Lanús se lleva una agónica victoria ante Aragua

En la imagen, un registro de otra celebración de los jugadores de Lanús. EFE/Agustin Marcarian/Archivo

Caracas, 22 abr (EFE).- El Lanús venció este jueves al Aragua (0-1) en la primera jornada del grupo H de la Copa Sudamericana, un duelo en el que los argentinos no tuvieron acierto ni ritmo y solo en el minuto 90 consiguieron anotarle a un rival que jugó casi toda la segunda mitad con 10 jugadores.

Las imprecisiones marcaron una primera parte en la que, pese a que las defensas no se mostraron especialmente sólidas, los atacantes no supieron aprovechar los espacios abiertos para trenzar jugadas que terminaran en gol o, siquiera, hicieran sufrir a los porteros.

Al final de los primeros 45 minutos, ni Lanús había sido capaz de mostrar sobre la cancha su teórica superioridad, pese a que lo intentó, ni Aragua tuvo la posibilidad de sorprender a su rival cuando lo buscó.

Con el 0-0, que parecía bueno para los locales, los equipos se fueron a los vestuarios.

Al volver a la cancha, Aragua pasó de la pasión a la decepción, pues tuvo su mejor ocasión al sacar una falta desde la banda derecha. El portero paró pero no atrapó un remate de cabeza y, en el rechace, el panameño Alfredo Stephens, el más peligroso de los locales, golpeó con el pie a su rival José Luis Gómez en la cabeza, tras un acrobático salto.

Era el minuto 48, el panameño vio la roja directa y comenzó entonces un monólogo del Lanús que parecía destinado a anotar un gol que le diera la victoria frente a un inane Aragua.

Lo intentó el equipo de Luis Zubeldía de todas las maneras posibles pero sin ningún acierto en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, sin aficionados por la pandemia.

Cuando el partido entró en su recta final, el equipo argentino trató de imponer su juego con más nervios que temple y con más ganas que fútbol.

Fue en el minuto 90, cuando un córner botado desde el lado derecho encontró la cabeza del joven José Manuel López que anotó el único gol del encuentro.

Se llevó, así, Lanús los tres puntos en un duelo en el que ninguno de los dos equipos mostró sus mejores cartas y que permite al Granate salir de la mala racha de resultados en la que se había instalado.