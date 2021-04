0-0. Azcona lo para todo y Corinthians no pasa del empate ante el River Plate de Paraguay

Carlos Montiel (i) y Osmar Moloinas (d), del River Plate de Paraguay, fueron registrados este juves al disputar un balón con Joao Alves, del Corinthians de Brasil, durante un partido del grupo E de la Copa Sudamericana, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción (Paraguay). EFE/Norberto Duarte

Asunción, 22 abr (EFE).- Daniel Azcona, el arquero de River Plate, colista del Apertura paraguayo, fue la figura del empate sin goles ante Corinthians este jueves en Asunción, en el partido del grupo E de la Copa Sudamericana, en el que le atajó de todo a los brasileños.

Los otros equipos del grupo E son Peñarol y el peruano Sport Huancayo, que hoy fue goleado en Montevideo 5-1.

Corinthians dominó claramente en ambas mitades, si bien fue en la segunda cuando más puso en apuros al local, con claros avisos de Fagner Conserva y Joao Alves de Assis Silva.

Pero Azcona se mostró intratable en los dos tiempos en el Defensores del Chaco, aportando una seguridad que repercutió en resto del conjunto.

Y es que el Kelito tuteó a los brasileños, sin amilanarse ante su historia y lanzó ataques que no tuvieron el viento de cara, con Dionicio 'el loco' Pérez como el más peligroso en la zona de arriba.

No obstante, Corinthians tiró de clase y jerarquía, sin desaprovechar las invitaciones al contragolpe y podría haber marcado también en los 45 minutos de no ser por el atinado Azcona.

El meta se lució ante disparos que anticipaban el gol de Fagner, siempre muy adelantado, y Rómulo Otero.

El equipo local salió a la cancha con nuevo técnico, Celso Ayala, que esta semana sustituyó a Enrique Landaia ante los malos resultados del River Plate, pese a que avanzó en la Sudamericana al eliminar en la primera fase al también paraguayo Guaireña.