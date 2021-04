Venezuela.- Laya: La realidad en Venezuela "es la que es", guste o no, y hay que hablar "con todos los actores implicados"

22/04/2021 La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, a su llegada a la Comisión de Asuntos Exteriores, en el Congreso de los Diputados, a 22 de abril de 2021, en Madrid (España). González Laya comparece a petición propia, con objeto de presentar la política exterior feminista del Gobierno, entre otros asuntos. POLITICA EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press



Sostiene que "la única vía de salida" es una "solución negociada" con apoyo de la comunidad internacional para "unas elecciones libres"



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha señalado este jueves en el Congreso que la realidad en Venezuela "es la que es", y no la que a "todos gustaría que fuera", y, en este contexto, ha justificado la necesidad de hablar "con todos los actores implicados" en el cambio.



Durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, González Laya ha comenzado dejando claro que los dos grandes objetivos de la política hacia el país caribeño son la defensa de los intereses de los españoles y empresas allí erradicados y de los casi 400.000 venezolanos que viven en España, así como contribuir de forma "constructiva" a una "salida negociada que permita superar la grave crisis que atraviesa Venezuela y garantice su retorno a la democracia".



"Y respecto de Venezuela, como de cualquier otro país, la defensa indeclinable de los principios, para ser verdaderamente eficaz, debe ejercerse con realismo. La realidad es la que es y no la que nos gustaría que fuera", ha sentenciado, antes de avisar de que "la política que se limita exclusivamente a reiterar declaraciones de principios tiene poco impacto en modificar la realidad".



INTERLOCUCIÓN NECESARIA



Desde su punto de vista, para tener un diagnóstico preciso de la realidad, "hay que hablar con todos los actores implicados" y, para contribuir a modificar esa misma realidad, es necesario "tener interlocución con aquellos actores que tienen la capacidad de producir cambios".



En ese contexto es en el que, según ha explicado, tuvo lugar el viaje a Caracas que realizó a finales de marzo la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, una visita que, según ha explicado, ella no tiene inconveniente en explicar en otra comparecencia.



La ministra ha detallado que la colectividad española, la oposición y la sociedad civil venezolana van en una triple dirección. Respecto a la crisis política, ha pedido que el futuro Consejo Nacional Electoral "tenga una composición equilibrada" y que "se restituya el control de los partidos de oposición a sus legítimas directivas".



REINSTITUCIONALIZACIÓN DEMOCRÁTICA



"El creciente consenso de oposición democrática y sociedad civil es que la única vía de salida sostenible en el tiempo es una solución negociada con apoyo de la comunidad internacional que permita la reinstitucionalización democrática de Venezuela mediante la celebración de elecciones justas, libres y transparentes", ha dicho.



En lo relativo a la crisis humanitaria, la prioridad es garantizar el acceso de Venezuela a las vacunas contra el COVID-19, así como mejorar las condiciones de acceso a los actores humanitarios, que se faciliten las operaciones del Programa Mundial de Alimentos, así como el seguimiento por Canadá de la Conferencia de donantes iniciada por España para atender a los países receptores de refugiados y migrantes procedentes de Venezuela.



En la dimensión bilateral, González Laya ha mostrado su preocupación por la situación de los "presos políticos" españoles y ha dicho que velará por las necesidades de la colectividad española en el país formada por unas 150.000 personas.



EL PP AVISA DE INJERENCIAS



Pero las palabras de González Laya no han convencido a la portavoz del PP, Valentina Martínez Fierro, quien ha avisado a ministra de que "una solución negociada puede esconder una toma de partido" y "una desgraciada injerencia".



En este sentido, ha recalcado que los que tienen que "interlocutar son los venezolanos" y que España debe ser "firme" en la defensa de la democracia y "crear las condiciones para que se celebren elecciones justas y pacíficas".



"¿Todos queremos sacar a Maduro del poder, verdad? ¿O a caso no tenemos eso claro? Igual es que tenemos que sentar las bases de quiénes son los buenos y los malos y de con quién hay que interlocutar", ha dicho, tras censurar que la secretaria de Estado, Cristina Gallach, fuera a Venezuela justo cuando Juan Guaidó tenía Covid, lo que impedía cualquier tipo de reunión con él.



'CASO DELCY'



Uno de los puntos del orden del día de la sesión de la comisión era la petición de explicaciones a la ministra sobre el encuentro que el titular de Transportes, José Luis Ábalos, mantuvo en enero de 2020 con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez en el aeropuerto madrileño de Barajas.



En su primera intervención, la ministra se ha limitado a mencionar el archivo definitivo del conocido como 'Caso Delcy' por la Audiencia de Madrid y ha remitirse a todas las respuestas que el Gobierno ha ido dando en estos meses a las preguntas formuladas al respecto por la oposición.



"No hay caso", ha enfatizado por su parte, el socialista, Héctor Gómez, quien ha acusado a PP, Vox y Ciudadanos de "desvirtuar la realidad" sobre la gestión de España en Venezuela.



La diputada 'popular', Valentina Martínez, ha criticado las "mil y pico versiones" dadas por el Gobierno sobre aquella cita. Además, tras definir como de "absoluta anormalidad" la relación del Gobierno de coalición con Venezuela, ha denunciado los 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra "una aerolínea estrategia de un solo avión" y la reunión de Gallach con Rodríguez durante su reciente visita "sorpresa" a Venezuela.



Desde Vox, Alberto Asarta, ha acusado al Gobierno de "dilapidar el capital político de España en Iberoamérica". "Ha conseguido que nadie en la UE siga a España en la cuestión venezolana porque nadie entiende su política", ha dicho, denunciando las "sombras" que, a su juicio, hay en la relación del Gobierno con el régimen de Maduro.



Además del encuentro entre Ábalos y Rodríguez, ha mencionado las sospechas sobre la financiación de Podemos y el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, dedicado, a su juicio, a "blanquear el régimen de Maduro". Asarta también ha criticado la ayuda concedida a Plus Ultra por responder, a su juicio, a una "decisión política escandalosa"



POLÍTICA DE "NECESER"



Asimismo, tanto PP, como Vox y Ciudadanos han coincidido en protestar por la no invitación a la Cumbre Iberoamericana de Andorra de Juan Guaidó, han puesto de relieve el plantón de Nicolás Maduro y la presencia en la cita de su ministra de Exteriores, pese a estar sancionada por la Unión Europea.



Ante esta retahíla de críticas, González Laya se ha puesto "jocosa" para afirmar, primero, que la "política exterior" del PP y Vox "cabe en una maleta" y después, en su réplica a la portavoz 'popular', ha precisado que en realidad puede caber "en un neceser de viaje".



En este contexto, ha vuelto a insistir en que la Justicia ha archivado el asunto y en que el Gobierno ya ha dado todas las explicaciones pertinentes, censurando el "empecinamiento" de estos dos partidos con el conocido como 'Delcygate'.