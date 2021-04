Urkullu ve "cariz político" en la decisión de la UEFA y estudia una indemnización

El lehendakari, Iñigo Urkullu. EFE/ David Aguilar/Archivo

Vitoria, 22 abr (EFE).- El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado que la decisión de la UEFA de que Bilbao no albergue la sede de la Eurocopa es "la crónica de una decisión anunciada" que puede tener "cariz político" y ha adelantado que su gobierno está analizando el contrato suscrito para decidir si pide o no una indemnización económica por la cancelación.

El lehendadakari ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas a su llegada al Parlamento Vasco, donde ha lamentado la decisión de la UEFA y ha dicho no entender las razones que la han provocado. "Todo resulta un tanto extraño", ha opinado.

"Estamos ante la crónica de una decisión anunciada, una decisión que no sé si tiene también un cariz político", ha sentenciado Urkullu, quien ha recordado que existe un contrato que "compromete a los organizadores y a las instituciones".

En este sentido, ha informado de que el Gobierno Vasco está estudiando este contrato para decidir si reclama o no indemnizaciones por las consecuencias económicas que pudiese tener el traslado de la sede de la Eurocopa a otra ciudad española.

Ha opinado que actualmente no es posible conocer las garantías sanitarias que puede ofrecer cualquier localidad española para acoger partidos de fútbol con público a finales del mes de mayo y ha recordado que el Ejecutivo central ya se posicionó en contra de que lo hubiera en la final de la Copa del Rey que enfrentó a los dos equipos vascos en el estadio sevillano de La Cartuja.

Por ello, ha apelado a la responsabilidad de los ministerios concernidos para que den una respuesta también a esta decisión de la UEFA. "El objetivo es preservar la salud del público que pudiera asistir a las instalaciones deportivas", ha insistido.

Además, ha recordado que en el ámbito internacional hay ejemplos de retrasos de competiciones deportivas sin público.

"Puedo entender que la UEFA persiga unos objetivos económicos, pero eso no pasa por poner en riesgo la salud de los aficionados", ha concluido.