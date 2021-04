Una investigación de prensa destapa falsas residencias para obtener el pasaporte maltés

Viajeros en el aeropuerto Internacional de Malta, en Luqa. EFE/Josué Aguilera/Archivo

Roma, 22 abr (EFE).- Una investigación publicada hoy por un grupo de medios malteses y británicos ha destapado que los millonarios que quieren obtener un pasaporte maltés pasan un promedio de 16 días en el país y no el año de residencia obligatorio, denunciando un sistema que ya había sido cuestionado por la Comisión Europea.

Los detalles surgen de una investigación realizada como parte del proyecto "Pasaport Paper" por los medios que forman parte del grupo Periodismo de Investigación Europeo (IJ4EU) y coordinado por la fundación Daphne Caruana Galizia tras analizar documentos de la sociedad Henley & Partners, la empresa líder en asesoramiento sobre ciudadanía y residencia internacional.

Según estos documentos, los solicitantes de pasaportes malteses reducen el tiempo que tienen que pasar en Malta donando dinero a organizaciones benéficas, comprando un yate o suscribiéndose a un periódico, y en algunos casos incluso lo obtuvieron 24 horas después de haber hecho un juramento de lealtad al país, a su Constitución y su gente, explica el diario "Times of Malta".

El período de residencia de un año para obtener un pasaporte maltés se introdujo en 2014, después de que la Comisión Europea hubiera señalado el problema de la "venta" de estos documentos en los programas de nacionalidad puestos en marcha por Malta y Chipre.

Además, en 2020, la CE también abrió sendos expedientes a Chipre y Malta por estos sistemas de concesión de nacionalidad a ciudadanos de fuera de la Unión Europea a cambio de un determinado "pago o inversión" en estos países, un concepto que, según Bruselas, "socava la esencia de la ciudadanía europea".

La investigación revela que existe un sistema de puntuación para obtener los requisitos y para reducir el tiempo de residencia y que se puede mejorar la puntuación, por ejemplo, suscribiendo un servicio de telefonía o con donaciones a organizaciones benéficas.

Señalan que en un correo electrónico de enero de 2016, Henley & Partners aconsejó al representante de un solicitante cómo mejorar su puntuación, ya que había pasado solo ocho días en Malta durante el período de residencia y no cumplió su promesa de abrir un negocio local.

"Como alternativa, si no es factible lograr tales puntos en este momento, le sugerimos que se involucre en vínculos mucho más fáciles, como hacer una donación a organizaciones benéficas locales o unirse a un club deportivo como 'Marsa Sports Club', etc. para fortalecer sus requisitos", aconsejó Henley, según esta investigación.

Otro ejemplo publicado en el "Times of Malta" es cómo un solicitante de los Emiratos Árabes Unidos estuvo en Malta durante solo nueve horas en septiembre de 2017. "Aterrizó en Malta a las 9.50 horas, lo recogieron en el aeropuerto y lo llevaron directamente al lugar para tramitar el pasaporte, donde tenía una cita para prestar juramento de lealtad al mediodía y volvió de regreso a las 19.00 horas", se indica.

Los medios publican varios ejemplos de ciudadanos rusos, nigerianos y de otras nacionalidades que obtuvieron la nacionalidad con sólo pocas horas, mientras que a otros les bastó 90 días y varias facturas de compras.

En respuesta a las preguntas de los socios de esta investigación, Henley & Partners emitió una declaración general en la que expresaba su orgullo por el servicio que había brindado a Malta y su gente "recaudando cientos de millones de euros en capital libre de deuda".

En otra parte de la investigación se explica que un miembro de la familia real saudí logró que se eliminara su nombre de la Gaceta oficial del Estado después de plantear personalmente su preocupación al ex primer ministro Joseph Muscat, a pesar de que el Gobierno tenía la obligación de publicar los nombres de todos los ciudadanos naturalizados.