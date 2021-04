Turquía pide un "marco justo" para alcanzar las metas del Acuerdo de París

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. EFE/ Koca Sulejmanovic/Archivo

Ankara, 22 abr (EFE).- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pidió este jueves un "marco justo" entre los países para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París contra el cambio climático y remarcó los esfuerzos de Turquía para proteger el medioambiente, pese a que no ha ratificado aún dicho pacto.

"Agradecemos los esfuerzos del presidente (de Estados Unidos, Joe) Biden. Los países no tienen una posición equitativa en el cambio climático", dijo el mandatario turco tras participar en la Cumbre sobre el Clima organizada este jueves por Washington de forma virtual.

"Es imperativo proporcionar un marco justo en el proceso que conduce a 2030", añadió el jefe del Estado turco en declaraciones transmitidas por la cadena NTV.

Recordó las diferencias entre países en cuanto al nivel de CO2 que han lanzado y emiten a la atmósfera.

Al respecto, resaltó que Turquía "no tiene casi responsabilidad histórica en las emisiones de gases de efecto invernadero".

"Su lugar se debe evaluar en una posición justa en un conjunto climático global", defendió.

Erdogan aseguró que los programas de Turquía para proteger el medioambiente contribuirán a reducir 1.920 millones de toneladas de gases de efecto invernadero hasta 2030, sin dar más detalles.

El Acuerdo de París, ratificado por 189 países, brinda una hoja de ruta para los Estados en la lucha contra el cambio climático.