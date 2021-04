Thunberg al Congreso de EE.UU.: Ignorar la crisis climática les pasará factura

En la imagen, la activista sueca Greta Thunberg. EFE/Jessica Gow/Archivo

Washington, 22 abr (EFE).- La activista sueca Greta Thunberg advirtió este jueves a los congresistas de Estados Unidos que ignorar la crisis climática les pasará factura.

En una sesión virtual del subcomité para la supervisión del medioambiente de la Cámara Baja, la joven de 18 años inició su intervención recordando que no representa ningún interés político o financiero, ni es lobista.

"No tengo nada que ofrecerles, ni siquiera soy científica. Todo lo que puedo hacer es pedirles que escuchen y actúen de acuerdo a la ciencia, y que empleen el sentido común", solicitó Thunberg.

Acto seguido, la activista dirigió a los congresistas una retahíla de preguntas para que se replantearán sus posturas sobre la crisis climática.

"¿Cómo es posible que la gente en el poder como ustedes crea de verdad que puede salirse con la suya? ¿Cuánto tiempo creen que puede seguir ignorando la crisis climática, el aspecto global de la equidad y las emisiones históricas, sin tener que rendir cuentas?", les espetó.

Además indicó que no iba a dedicar su intervención a explicar por qué es importante hacer cambios drásticos para reducir las emisiones contaminantes.

"Es el año 2021. El hecho de que todavía estemos teniendo esta discusión, e incluso que todavía estemos subvencionando los combustibles fósiles, directa o indirectamente, usando el dinero de los contribuyentes es una desgracia" y demuestra que aún no se ha entendido la "emergencia climática" en absoluto, dijo.

En ese sentido, recordó que la brecha entre las medidas que se están adoptando y las que deberían tomarse para mantener la temperatura global por debajo del objetivo de 1,5 grados Celsius no hace más que ampliarse.

Además, Thunberg destacó que si se quieren cumplir los compromisos del Acuerdo Climático de París se debería acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles y detener la exploración y extracción de este tipo de sustancias.

En concreto, la joven apuntó a EE.UU., "el mayor emisor de la historia", al que instó a reducir sus emisiones, aunque parezca algo "ingenuo".

La intervención de la activista se produce al margen de la cumbre climática convocada por el presidente de EE.UU., el demócrata Joe Biden.

Durante el mandato del predecesor de Biden, Donald Trump (2017-2021), Thunberg protagonizó varios desencuentros con el entonces presidente -quien llegó incluso a dudar de que el calentamiento global existiera- y tuvo varias polémicas con él en las redes sociales.