Termina la investigación del colapso de puente en Génova, podrían presentarse cargos -fuentes

MILÁN, 22 abr (Reuters) - La Fiscalía italiana ha concluido su investigación sobre el mortal derrumbe de un puente en 2018 y está preparando posibles acusaciones contra 69 exempleados de la empresa de infraestructuras Atlantia, así como contra funcionarios del Estado italiano, dijeron el jueves fuentes con conocimiento directo del asunto.

Un puente de carretera operado por la unidad de autopistas de Atlantia, Autostrade per l'Italia, se derrumbó en la ciudad norteña de Génova el 14 de agosto de 2018, matando a 43 personas y dejando al descubierto el pésimo estado de las infraestructuras de Italia.

La Fiscalía ha investigado las acusaciones de que las unidades de Atlantia Autostrade per l'Italia y SPEA y algunos de sus directivos no cuidaron adecuadamente la autopista, asícomo de que miembros del Ministerio de Transporte italiano no supervisaron el mantenimiento necesario.

Atlantia, Autostrade y Spea declinaron hacer comentarios sobre el asunto.

Según la legislación italiana, una vez cerrada la investigación los sospechosos tienen tres semanas para responder. Pasado este plazo, la Fiscalía puede solicitar la autorización de un tribunal para presentar cargos o recomendar que se archive el caso.

