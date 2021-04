Tenis.-Tenis/Godó.- Nadal gana a Nishikori en otro duelo a tres sets en el Godó

22/04/2021 El tenista español Rafa Nadal en su victoria sobre Kei Nishikori en los octavos de final del Barcelona Open Banc Sabadell 2021 DEPORTES BARCELONA OPEN BANC SABADELL



BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal ha ganado este jueves al japonés Kei Nishikori (6-0, 2-6 y 6-2) en los octavos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-68 Trofeo Conde de Godó, en su segundo partido seguido abonado a los tres sets y se medirá al británico Cameron Norrie en los cuartos de final.



El actual número 3 del mundo y primera espada de este torneo que ha ganado en once ocasiones, empezó como un tiro su partido con un rápido 6-0 ante un Kei Nishikori que era un 'fantasma', un recuerdo, de aquel jugador que se ganó a los barceloneses con sus victorias en las ediciones de 2014 y 2015, y que perdió la final de 2016 ante, precisamente, Nadal.



Quizá, por ello, el nipón subió varias marchas de golpe una vez visto en el marcador ese primer parcial. Tanto mejoró Nishikori, quien llegó a ser número 4 del mundo en 2015, que se puso 1-3 arriba en el segundo set, rompiendo el segundo servicio del manacorí, y repitiendo zarpazo para situarse 2-5 arriba y, sin titubear, aprovechar el 40-30 a favor para igualar el partido en su primer 'set point' a favor.



De nuevo, como hizo el miércoles el bielorruso Ilya Ivashka, Nadal tenía que irse a los tres sets. Para empezar la tercera manga, la definitiva, más suspense. Nadal estaba 0-40 con su primer saque y salvó esas tres bolas de rotura en contra para firmar cinco puntos seguidos y evitarse ese 'susto' inicial. Pero tuvo más, como en su segundo saque, con otro 'break point' para Nishikori que salvó Nadal.



Ahí cambió el partido, y fue Nadal quien se puso 3-1 arriba tras el segundo saque del nipón. Defendió bien ese 'break' y, consolidando su juego, pese a tener que salvo otra bola de rotura más en contra, selló su pase a la siguiente ronda rompiendo el último saque de un Nishikori que fue a más pero que no pudo con Nadal, en un duelo de 2:19 horas.



El número 1 español se medirá en cuartos de final al británico de 25 años Cameron Norrie, número 58 del ranking, que no tuvo que desfondarse para superar, contra todo pronóstico, al belga David Goffin, que se retiró estando 3-5 arriba en el segundo set, tras perder eso sí en blanco la primera manga. Norrie, más descansado que Nadal, afrontará una 'revancha' ya que, en el Abierto de Australia del pasado mes de febrero, cayó ante el de Manacor.



Stefanos Tsitsipas, que viene de ganar el Masters 1000 de Montecarlo, superó en dos mangas a un australiano Alex de Minaur que le plantó cara (7-5 y 6-3) en 1:24 horas de juego. En el primer set, ambos defendieron bien su servicio en un arranque muy igualado, sin bolas de rotura, hasta que con 5-6 en contra, De Minaur sólo salvó la primera de las dos bolas de set en contra, y Tsitsipas se puso arriba.



Por contra, en el segundo set, el griego sacó su mejor tenis a relucir. El número 5 del mundo, segundo cabeza de serie del torneo, dio continuidad a lo enseñado en Montecarlo y, pese a empezar 0-2 abajo, remontó hasta romperle dos saques a De Minaur, con quien ya tiene un 5-0 a favor en el 'cara a cara' en torneos ATP, y guardar su servicio para meterse en cuartos de final, donde se medirá al canadiense Felix Auger-Aliassime, que eliminó a su compatriota Denis Shapovalov (6-2 y 6-3).



En la Pista Rafa Nadal, Andrey Rublev --verdugo del manacorí en Montecarlo-- tuvo serios problemas para ganar al catalán Albert Ramos-Viñolas, en un partido de casi 2 horas y media (2:27) que el ruso selló con un 6-4, 6-7(4) y 6-4. Partido tenso, en el que Rublev se mostró nervioso y pagó sus malos momentos con su raqueta. Al final, pese a que se rozó otro 'tie break', Rublev pudo doblegar a Ramos.



En el primer set, el ruso, actual número 7 del mundo, le rompió el servicio a Ramos-Viñolas en dos ocasiones, la última para lograr el 6-4 a su favor en la primera de las dos bolas de set que tuvo. En la segunda manga, el jugador local subió el nivel, apostó por las dejadas y aprovechó la desconexión mental de Rublev para llevarse el 'tie break'. Unas sensaciones que siguieron en parte del set definitivo, hasta el 4-4, cuando Ramos-Viñolas perdió el saque y Rublev, tras salvar cuatro bolas de rotura, aprovechó su primer 'match point'.



Rublev se medirá en cuartos de final al joven italiano Jannik Sinner, que se deshizo en esta tercera ronda del Godó del español Roberto Bautista Agut (7-6 y 6-2) en apenas 2 horas de juego. Bautista, quinto cabeza de serie del torneo, no pudo igualar la energía del 'NextGen' y número 19 del ranking, quien ya le batió en Miami este año y enlaza dos victorias consecutivas ante el de Castellón.



La primera manga se decidió en la muerte súbita, donde el italiano aprovechó dos errores consecutivos de Bautista con su saque para ponerse 9-10 y sellar su triunfo. Un desenlace que hizo que Sinner cogiera confianza y mermó la de Bautista, que empezó el segundo set cediendo su saque y, con 2-4 en contra, volvió a perderlo.



--RESULTADOS DE LA JORNADA.



RAFA NADAL (ESP) a Kei Nishikori (JAP) 6-0, 2-6 y 6-2.



Diego Schwartzman (ARG) a Corentin Moutet (FRA) 6-4 y 6-2.



Stefanos Tsitsipas (GRE) a Alex de Minaur (AUS) 7-5 y 6-3.



Andrey Rublev (RUS) a ALBERT RAMOS-VIÑOLAS 6-4, 6-7 y 6-4.



Jannik Sinner (ITA) a ROBERTO BAUTISTA 7-6 y 6-2.



Felix Auger-Aliassime (CAN) a Denis Shapovalov (CAN) 6-2 y 6-3.



Cameron Norrie (GBR) a David Goffin (BEL) 6-0 y 3-5 (ret).